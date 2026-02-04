DE
Après une grosse blessure
Fin de prêt pour l’attaquant saoudien Muhannad Al Saad au Lausanne-Sport

Blessé au métatarse et indisponible trois mois, Muhannad Al Saad quitte Lausanne-Sport. L'attaquant saoudien retourne au NEOM SC pour poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite.
Arrivé à Lausanne en juillet 2025, Muhannad Al Saad s’était rapidement fait remarquer, inscrivant des buts décisifs en Coupe de Suisse et en Super League.
Le FC Lausanne-Sport a annoncé la fin anticipée du prêt de l’attaquant Muhannad Al Saad. Le joueur quitte la Suisse pour retrouver son club d’origine, le NEOM SC en Arabie Saoudite, afin de poursuivre sa saison.

Arrivé à Lausanne en juillet 2025, Al Saad s’était rapidement fait remarquer, inscrivant des buts décisifs en Coupe de Suisse et en Super League. Mais des blessures récurrentes ont freiné son élan et limité sa régularité sur le terrain.

Blessé pendant trois mois

La fin de la première moitié de saison avait toutefois laissé entrevoir un retour en forme prometteur. Titularisé contre le FC Lugano à domicile, il avait livré une prestation solide, avant de participer au match de l’UEFA Conference League à Tampere face au KuPS Kuopio. Malheureusement, une fracture du métatarse lors de cette rencontre l’a contraint à un arrêt d’environ trois mois.

Face à cette situation, Lausanne-Sport et le NEOM SC ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme au prêt. L’attaquant pourra ainsi se concentrer pleinement sur sa guérison tout en reprenant sa carrière dans son pays natal.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
22
22
49
2
FC Lugano
FC Lugano
22
11
40
3
FC St-Gall
FC St-Gall
21
14
38
4
FC Bâle
FC Bâle
22
8
36
5
FC Sion
FC Sion
22
6
33
6
Young Boys
Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zurich
FC Zurich
22
-11
25
10
FC Lucerne
FC Lucerne
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
22
-11
19
12
FC Winterthour
FC Winterthour
21
-31
13
Tour final
Tour de relégation
