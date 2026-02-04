Blessé au métatarse et indisponible trois mois, Muhannad Al Saad quitte Lausanne-Sport. L'attaquant saoudien retourne au NEOM SC pour poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite.

Le FC Lausanne-Sport a annoncé la fin anticipée du prêt de l’attaquant Muhannad Al Saad. Le joueur quitte la Suisse pour retrouver son club d’origine, le NEOM SC en Arabie Saoudite, afin de poursuivre sa saison.

Arrivé à Lausanne en juillet 2025, Al Saad s’était rapidement fait remarquer, inscrivant des buts décisifs en Coupe de Suisse et en Super League. Mais des blessures récurrentes ont freiné son élan et limité sa régularité sur le terrain.

Blessé pendant trois mois

La fin de la première moitié de saison avait toutefois laissé entrevoir un retour en forme prometteur. Titularisé contre le FC Lugano à domicile, il avait livré une prestation solide, avant de participer au match de l’UEFA Conference League à Tampere face au KuPS Kuopio. Malheureusement, une fracture du métatarse lors de cette rencontre l’a contraint à un arrêt d’environ trois mois.

Face à cette situation, Lausanne-Sport et le NEOM SC ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme au prêt. L’attaquant pourra ainsi se concentrer pleinement sur sa guérison tout en reprenant sa carrière dans son pays natal.