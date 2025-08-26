DE
Après le Léman, la Palud!
Le Lausanne-Sport dévoile son troisième maillot

Après le maillot extérieur inspiré par le Léman, le Lausanne-Sport dévoile ce mardi matin son troisième maillot pour la saison 2025-2026. Avec sa teinte originale, il rend hommage à un symbole de la ville.
Publié: 09:31 heures
Écouter
Le maillot rend hommage à la statue de la Justice, sur la place de la Palud.
Thibault Gilgen

«Il a sonné l'heure... il en a sonné des heures», ceux qui ont l'habitude de se promener à la place de la Palud à Lausanne connaissent sans doute les premiers mots prononcés par l'horloge parlante toutes les heures sur ladite place. Ils connaissent aussi la fontaine que se trouve juste en face, sur laquelle trône la statue de la Justice depuis 1585. Bonne nouvelle pour tous les badauds lausannois qui sont aussi fans de football, le Lausanne-Sport rend hommage à cette statue.

Le club vaudois a dévoilé ce mardi matin son troisième maillot pour la saison 2025-2026. Avec sa teinte dorée, il reprend les couleurs de ce symbole, dont les attributs sont également la balance, le bandeau sur les yeux et l'épée de la justice (que les Lausannois ont l'habitude de voir disparaître de temps à autre d'ailleurs).

Après le Léman, le LS est-donc allé puiser son inspiration au centre-ville avec ce tricot pour le moins original. Ce jeudi, les hommes de Peter Zeidler se rendent à Istanbul pour y affronter Besiktas en barrage retour de Conference League. 

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
4
7
12
2
FC St-Gall
FC St-Gall
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Lucerne
FC Lucerne
4
1
7
5
FC Bâle
FC Bâle
4
1
6
6
Young Boys
Young Boys
4
-1
5
7
FC Zurich
FC Zurich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
4
-2
2
11
FC Winterthour
FC Winterthour
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Tour final
Tour de relégation
