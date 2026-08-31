Zurich suspend son attaquant vedette pour une altercation

L'attaquant Juan José Perea est dans la tourmente au FC Zurich! Après la victoire 3-2 à Lausanne, le Colombien s'est livré à une joute verbale avec son entraîneur Marcel Koller. Le club a réagi en le suspendant.

Tobias Wedermann

Le FC Zurich a décroché samedi à Lausanne sa deuxième victoire de la saison, grâce à une belle démonstration de caractère et trois buts inscrits face au LS. Tout va-t-il donc pour le mieux du côté du Letzigrund? Pas vraiment.

Un joueur, en tout cas, n’a manifestement pas partagé l’euphorie née de cette victoire. Furieux de ne pas avoir disputé la moindre minute, l’attaquant Juan José Perea (26 ans) s’en serait verbalement pris à son entraîneur Marcel Koller (65 ans) après la rencontre, selon les informations de Blick.

L’altercation a débouché sur la suspension de l’attaquant colombien. Le FCZ a confirmé l’information à Blick. La durée de cette suspension n’a toutefois pas été précisée. Le club évoque une mise à l’écart «jusqu’à nouvel ordre». Une chose est en revanche certaine: Juan José Perea ne fera pas partie du groupe mardi pour la rencontre face à YB.

Des bons débuts, une blessure, puis plus rien

Sera-t-il de retour pour le derby? Rien n’est moins sûr. Son coup de sang, alors même que ses coéquipiers venaient de décrocher une précieuse victoire, n’a sans doute pas été particulièrement apprécié au sein du club – et pas uniquement par Marcel Koller.

Perea avait rejoint le FC Zurich à l’été 2024, sous la forme d’un prêt en provenance du VfB Stuttgart. Ses premiers mois avaient été particulièrement convaincants: sept buts en 22 matches de championnat. Mais tout a basculé en mars 2025. Face à Lugano, le Colombien avait été victime d’une rupture du tendon d’Achille, une grave blessure qui l’avait éloigné des terrains pendant environ six mois.

Depuis, le FCZ a définitivement transféré l’attaquant, sans que celui-ci ne parvienne réellement à retrouver le niveau affiché lors de ses débuts à Zurich. Et avec son dernier coup d’éclat, Juan José Perea s’est peut-être aussi sérieusement compliqué la vie loin des terrains.