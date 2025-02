Taulant Xhaka mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison

Taulant Xhaka a remercié les supporters bâlois dans une vidéo publiée les réseaux sociaux. Photo: Daniela Frutiger/freshfocus

Cédric Heeb

Après 406 matches et plus de dix ans passés au FC Bâle, Taulant Xhaka va se retirer. Dans une vidéo pleine d'émotion publiée sur les réseaux sociaux du FCB, le joueur de 33 ans annonce mettre fin à sa carrière.

«En tant que Bâlois, le FCB et la ville représentent tout pour moi. J'ai grandi ici et j'y ai passé ma jeunesse. Jouer un jour ici a toujours été mon rêve.» Pour le frère du capitaine de l'équipe nationale Granit Xhaka, c'est maintenant le moment parfait pour prendre sa retraite: «Mon numéro a toujours été 34 et j'aurai 34 ans en mars. Cela me semble juste parce que tout va très bien au club et que nous sommes sur la voie du succès.»

«Toujours dans mon cœur»

Taulant Xhaka remercie aussi les fans du FCB: «Je voudrais tous vous remercier. Même dans les mauvais moments, vous avez toujours été derrière moi. Vous resterez toujours dans mon cœur.»

Il conclut la vidéo par un ultime objectif: «Mais ce n'est pas encore l'été. Mettons tous ensemble encore une fois les pleins gaz. Nous sur le terrain, vous dans les gradins. Alli zämme (tous ensemble)!»

