Pep Guardiola: «Je ne suis pas assez bon»

L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola s'est inclus dans les personnes fautives après la défaite des siens à domicile face au Real Madrid (3-2).

«Il y a un sentiment de colère et de frustration», a réagi le défenseur John Stones après que Manchester City a concédé deux buts en fin de match face au Real Madrid, mardi durant le barrage aller perdu 3-2 en Ligue des champions.

«Nous étions dans le match jusqu'à la fin et puis il y a eu deux situations qui se sont produites et nous avons encaissé les buts. En tant que défenseur, c'est frustrant d'arriver à un tel résultat», a-t-il commenté à l'antenne du diffuseur Amazon Prime.

«C'est un sentiment de colère et de frustration. Nous devons nous montrer à la hauteur dans ces moments difficiles. Comme le dit le manager, nous devons nous regarder en face et prendre nos responsabilités», a-t-il dit.

Guardiola sévère avec... lui-même

Interrogé sur ces propos en conférence d'après-match, l'entraîneur Pep Guardiola s'est inclus dans les personnes fautives. «Pour moi, ce sera facile de blâmer un joueur en particulier. C'est ridicule. Cela nous concerne tous, moi en premier», a-t-il affirmé.

«Je l'ai déjà dit il y a plusieurs mois, je ne suis pas assez bon». Il l'assure: les joueurs veulent gagner, «c'est la vérité. Ils le veulent. La manière dont ils courent, dont ils se comportent. Mais la vérité c'est que nous ne sommes pas assez stables en ce moment», a-t-il poursuivi. Se faire rattraper en fin de match, «ce n'est pas la première fois, malheureusement, c'est pour cela que c'est difficile», a-t-il dit.

«Contre Feyenoord, le Sporting, contre Brentford en Premier League, Manchester United et plein de matches. A la fin, on se relâche», a constaté l'entraîneur des champions d'Europe 2023. La manche retour se joue la semaine prochaine à Madrid. A combien évalue-t-il les chances de qualification? «Moins que quand nous étions à 2-1», a répondu Guardiola.

Ancelotti content, mais prudent

Du côté madrilène en revanche, les mines étaient bien plus joyeuses après le coup de sifflet final. Carlo Ancelotti a estimé en conférence d'après match que cette victoire allait donner «beaucoup de confiance» au Real Madrid, mais attention à ne pas se croire déjà qualifié, a prévenu le coach des Merengue.

«On a pris un petit avantage, à l'extérieur, je pense qu'on doit être heureux du résultat», a déclaré l'entraîneur des Merengue. «City a joué un bon match, ils nous ont posé des problèmes. C'est un match qui nous donne beaucoup de confiance pour le suivant». Cependant, dans ce type de situation, «l'erreur que vous pouvez faire, c'est de croire que vous avez déjà remporté la confrontation. C'est seulement la mi-temps», a-t-il nuancé.

Une discipline saluée

Le milieu Aurélien Tchouaméni, utilisé comme défenseur central mardi, a dit la même chose sur Canal+: «Il fallait qu'on prenne les opportunités qu'ils nous ont données, c'est ce qu'on a fait. Maintenant il y a un deuxième match donc on doit rester concentrés parce que rien n'est joué». «Ils nous ont posé pas mal de problèmes sur certaines situations.

Mais on est restés compacts, on a fait un gros match défensif», a apprécié l'international français. «Et avec la qualité offensive qu'on a, on sait qu'à chaque fois qu'on dépasse le milieu de terrain on arrive à se procurer des occasions».

Ancelotti s'est lui montré satisfait des sacrifices et de la discipline affichée par son équipe. «Pendant longtemps, il y a eu des doutes sur la possibilité de trouver un équilibre avec cette équipe. Aujourd'hui, nous avons montré que c'était possible. Il y a une bonne dose de sacrifices», a-t-il déclaré.