Amir Abrashi: «C'est la plus belle plaie de ma carrière»

Mené au bord du gouffre, GC a sauvé sa place en Super League au terme d’un barrage irrespirable face à Aarau. Amir Abrashi a incarné la révolte zurichoise.

Lucas Werder

Là, Amir Abrashi n’a pas besoin de réfléchir longtemps. Lorsque Blick demande au capitaine de Grasshopper, après la victoire 2-1 contre FC Aarau, lequel des trois barrages disputés a été le plus éprouvant, il répond sans hésiter: «Celui-ci!» Après avoir assuré leur maintien en 180 minutes lors des deux dernières saisons, les Sauterelles ont cette fois dû attendre les prolongations pour sauver leur place en Super League.

Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle Abrashi paraît complètement vidé après le match. Resté sur le banc à l’aller, le capitaine de GC doit patienter 67 minutes au Letzigrund avant de pouvoir enfin entrer dans ce match sous haute tension. «Sur le banc, j’étais encore plus tendu que d’habitude. Heureusement, mon entrée m’a libéré», explique le milieu de terrain.

Si le Rekordmeister a réussi à sauver sa peau au dernier moment pour la troisième saison consécutive, il le doit en bonne partie à son capitaine. À la 105e minute, le vétéran (36 ans) est touché au visage par le défenseur argovien Linus Obexer alors que celui-ci tente de dégager le ballon. L’arbitre Urs Schnyder sort d’abord un carton jaune avant de transformer sa sanction en rouge après visionnage des images.

Le rouge de Lee fait sortir Zeidler de ses gonds

«J’ai vu qu’il armait son geste. Il avait déjà fait ça plusieurs fois pendant le match», raconte Abrashi. «Je savais que je devais être le premier sur le ballon. Ensuite, je pouvais obtenir un coup franc.» En revanche, il ne s’attendait pas à être touché de cette manière par son adversaire. Car cette action n’a pas seulement des conséquences pour Obexer. Abrashi souffre d’une plaie ouverte à la lèvre. À la pause de la prolongation, celle-ci doit être recousue directement sur la pelouse avec plusieurs points de suture. «Ça a fait mal. Mais c’est la plus belle plaie de ma carrière. Elle nous a sauvés.»

GC évoluait en infériorité numérique jusqu’à l’expulsion du joueur argovien. Environ vingt minutes plus tôt, Lee Young-jun avait été expulsé pour un geste d’humeur. «Je suis encore plus énervé par cette expulsion que je ne peux me réjouir de la victoire. C’était un carton rouge complètement stupide», peste Abrashi. «J’ai perdu mes nerfs. Je savais qu’à ce moment-là, il ne s’agissait plus que de survivre. Je ne sais toujours pas comment nous nous en sommes sortis...»

Peter Zeidler ne comprend pas non plus l’attitude de Lee. «Si nous n’avions pas gagné, il aurait pu partir directement à l’aéroport. Il doit mieux se contrôler», estime l’entraîneur de GC. Le soulagement d’avoir assuré le maintien se lit sur le visage de l’Allemand. «Un poids énorme m'a été enlevé des épaules. Voir GC en Challenge League aurait été inimaginable pour moi», confie Zeidler.

Abrashi laisse son avenir en suspens

Si ce scénario catastrophe a finalement pu être évité jeudi soir, c’est aussi grâce aux fans présents au Letzigrund. «Si quelqu’un m’avait dit qu’il y aurait 18'000 spectateurs aujourd’hui, j’aurais répondu: “Jamais de la vie. Peut-être la moitié”», raconte le coach de GC. Avant de prévenir: «Ils n’accepteront pas une nouvelle saison comme celle-ci».

À la fin, Zeidler a également quelques mots pour son capitaine. «Ce n’était pas simple de le laisser sur le banc. Mais s’il y a bien quelqu’un qui pense d’abord à l’équipe, c’est Abrashi», souligne-t-il. «Après son entrée, il n’a pas seulement été un combattant, il a aussi joué de très bons ballons.»

Reste désormais à savoir si Abrashi, malgré une année de contrat supplémentaire, portera encore le maillot de son club de cœur à la rentrée. «Je suis vieux, mais pas encore fini. Je l’ai montré aujourd’hui. Maintenant, je vais d’abord partir en vacances», lance le chouchou du public. Tout laisse penser qu’Abrashi disputera ensuite sa onzième saison sous les couleurs de GC. Sans un quatrième barrage consécutif au bout si possible.