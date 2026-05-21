Grasshopper sauve une fois de plus sa place en Super League

Grasshopper reste en Super League après un nouveau barrage étouffant (2-1). Comme en 2025, Aarau échoue aux portes de l’élite face aux Zurichois.

Blick Sport

Pour la troisième année consécutive, Grasshopper sauve sa place en Super League en barrage. Et comme en 2025, les Sauterelles ont empêché Aarau de retrouver l'élite après plus de dix ans d'absence.

Le public zurichois avait conscience de l'enjeu de la soirée et décidait de se diriger en masse (18'763 spectateurs) vers le Letzigrund pour soutenir Grasshopper, contraint de disputer un troisième barrage consécutif pour garder sa place en Super League. Après le 0-0 du match aller face à Aarau, difficile de dire qui remporterait cette manche retour.

La place en Super League se joue en prolongation

GC débutait mieux la rencontre, Young-Jun Lee forçant le portier argovien Marvin Hübel à une parade compliquée dès la 3e. Les joueurs de Peter Zeidler continuaient ensuite à dominer la rencontre, sans toutefois réussir à se montrer très dangereux, jusqu'à la superbe action de la 30e minute qui débouchait sur l'ouverture du score de Lovro Zvonarek.

Aarau, jusque-là uniquement dangereux sur des frappes lointaines (Linus Obexer, 18e, et Nassim Zoukit, 21e), réagissait alors et égalisait grâce à son buteur Elias Filet, qui trouvait la faille d'un superbe geste acrobatique. Tout était à refaire pour GC alors qu'Aarau reprenait espoir.

Aarau prend à son tour un rouge

La deuxième période se montrait plus équilibrée et chaque équipe mettait le portier adverse à l'épreuve sur des frappes lointaines (Samuel Krasniqi, 61e, Leon Frokaj, 67e). La rencontre prenait un nouveau tournant à la 88e, lorsque Young-Jun Lee recevait un carton rouge bête pour un coup de genou au visage de Leon Frokaj. GC devait alors disputer les prolongations à dix contre onze et Aarau pouvait plus que jamais croire à un retour en Super League, championnat quitté en 2015.

Les Argoviens ne parvenaient toutefois pas à prendre le dessus et se retrouvaient à leur tour à dix à la 105e, pour un coup de pied au visage bien involontaire de Linus Obexer sur Amir Abrashi. La situation s'aggravait ensuite pour les Argoviens au début de la deuxième période des prolongations lorsque Urs Schnyder désignait le point de penalty en faveur de GC. Mouhamed El Bachir Ngom se chargeait alors de transformer la sanction (110e).

De quoi finalement permettre à GC de se sauver puisque plus rien n'était marqué par la suite.