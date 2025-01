«Le fromage, c'est un peu plus qu'un hobby»

Alex Frei est un fan de fromages. Photo: SCM

Sven Schoch

Tout a commencé par une interview à Blick. Lorsqu'en septembre 2023, on a demandé à Alex Frei s'il serait toujours actif dans le football dans dix ans, il a prononcé tout à la fin les mots qui ont mis le feu aux poudres: «Au fond de moi sommeille l'idée de me prouver à moi-même que je suis capable de faire autre chose que du football. J'aimerais ouvrir un magasin de fromage.»

La société Switzerland Cheese Marketing AG (SCM) a lu notre interview et a invité Alex Frei à suivre une formation de sommelier en fromage. Après avoir mis fin à son activité d'entraîneur du FC Aarau en mars 2024 et avoir eu du temps libre, le Bâlois s'est lancé dans l'aventure. Et en novembre dernier, c'était chose faite. Après quatre mois de cours et quatre examens (écrit, oral, pratique et sensoriel), Alex Frei a pu officiellement se compter parmi les experts.

Le sommelier en fromage fraîchement formé fait encore preuve de retenue: «Une chose à la fois. Je veux d'abord prendre un peu pied. Jusqu'à présent, ce sont surtout les gens qui me connaissent personnellement qui sont au courant de ma nouvelle entreprise.» Pour l'instant, l'icône du football bâlois ne veut pas parler de réorientation professionnelle: «Mais c'est déjà un peu plus qu'un hobby.»

Alex Frei fait la promotion de son nouveau projet de manière plutôt défensive, il ne publie pas de chiffres clés: «Pour l'instant, il vit délibérément du bouche-à-oreille.» Dans l'idée commerciale initiale, il y a plusieurs sous-domaines. «Les entreprises peuvent aussi associer la dégustation du fromage à un exposé. Pour les petits groupes, la dégustation et le storytelling sont au premier plan.» La création d'une fromagerie reste pour l'instant un rêve. «Je peux l'imaginer. Mais je vois tout cela de manière très détendue et je laisse tout venir», dit-il à Blick. Actuellement, Alex Frei arrange les plateaux commandés avec des fromages de choix qu'il achète dans un marché spécialisé. Le chef s'occupe personnellement du service de livraison et partage sur place, sur demande, son savoir-faire avec la clientèle.

En réseau avec Maître Antony

Le jeune entrepreneur satisfait également à ses exigences de qualité sur un nouveau terrain: «J'ai un lien avec Maître Antony ou Rolf Beeler. Maître Antony est le pape du fromage en France. Mes parents le connaissent depuis longtemps, il habite à environ 20 minutes de Biel-Benken.» L'Alsacien de plus de 80 ans était autrefois aussi étroitement lié à la direction du club de Rennes, club de première division française. «Je me procure régulièrement des produits auprès de lui.»

Alex Frei, l'ambitieux sans exception, celui qui est poussé en permanence, l'intransigeant jusqu'à la limite de la douleur, le gagnant sûr de lui. Ce sont les attributs que le public associe à l'ancien attaquant de pointe. Même au cours de sa carrière d'entraîneur, parfois compliquée jusqu'à présent, l'image personnelle ne change guère. Le plaisir en tout cas ne joue guère de rôle. Alex Frei a volontairement pris «un temps de repos nécessaire» en mars dernier à Aarau.

«Après la fin à Aarau, j'ai volontairement pris un peu de distance avec le football», explique l'homme au record de 42 buts en 84 matches avec la Nati. La coupure lui fait du bien, la sortie abrupte de l'intense activité quotidienne lui ouvre de nouveaux espaces de liberté privés. Alex Frei peut faire ce qui le fascine depuis longtemps – s'adonner à son envie de se plonger dans l'artisanat du fromage.

Élargissement de l'horizon culinaire à Rennes

L'ex-footballeur s'intéresse passionnément à la nourriture de qualité depuis son enfance: «La résolution de mon père a toujours été: nous ne lésinons jamais sur la nourriture. C'est ainsi qu'est née mon affinité avec celle-ci, et plus généralement avec l'art culinaire. J'essaie de transmettre cela à mes enfants aussi.» Les villes de ses anciens employeurs s'apparentent parfois à un élargissement de l'horizon culinaire. Pendant son engagement de plusieurs années dans la ville bretonne de Rennes, il apprend à apprécier la cuisine française et découvre son penchant pour les exquis fromages à pâte molle.

«La plupart du temps, je ne commandais pas de sucreries au dessert, mais des fruits avec du fromage», se souvient Alex Frei de ses visites au restaurant pendant son engagement en Ligue 1. «En équipe nationale, je recevais des remarques à cause de ma préférence. Ils se moquaient de moi parce que je commandais du fromage alors que la plupart dévoraient un tiramisu. Mais quelques-uns de mes coéquipiers de l'époque ont fini par se rendre compte eux-mêmes à quel point le fromage se prêtait bien au dessert.»