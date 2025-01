1/5 Alex Frei (à droite), ici en duel avec Vero Salatic, s'est déchiré les ligaments croisés lors de la Coupe du monde de football sur neige. Photo: STEFAN BOHRER

Sven Schoch

Alex Frei (45 ans) a payé un lourd tribut à son premier titre de champion du monde de football sur neige! Comme l'annonce la chaîne de télévision Blue Sport, l'ancien joueur de l'équipe nationale s'est déchiré les ligaments croisés lors de la finale contre l'Allemagne.

Lors de l'événement populaire des célébrités à Arosa la semaine dernière, Alex Frei n'a d'abord ressenti que des douleurs et a même participé le soir au dîner officiel des invités. «J'ai toutefois senti assez rapidement que quelque chose n'allait pas. Je connais mon corps», explique-t-il à Blick.

Cinq jours après le duel fatal en finale contre l'ancien défenseur du Hertha Marko Rehmer, le recordman des buts avec la Nati a eu la désagréable certitude, après un examen IRM, que les ligaments croisés du genou étaient rompus. Le plus fou: en plus de 500 matches professionnels, il n'a pas subi de blessure plus grave!

Le commerce du fromage n'est pas affecté

«Je vais traiter la blessure de manière naturelle et ne pas me soumettre à une opération», annonce le joueur de 45 ans lors d'un entretien téléphonique avec Blick. Dans les mois à venir, il devra se rendre chez le physiothérapeute.

Son nouveau business de fromage n'est pas impacté par l'accident. Le chef s'occupera encore et toujours personnellement du service de livraison malgré son bandage au genou et pourra toujours partager sur place, sur demande, ses connaissances techniques avec la clientèle. Alex Frei va serrer les dents!