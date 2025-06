1/5 Fabio Celestini va quitter le FC Bâle après un an et demi de bons et loyaux services. Photo: Pius Koller

Carlo Emanuele Frezza

Comment tout a commencé - 31 octobre 2023

À l'automne 2023, le FC Bâle se trouve au milieu du bourbier de la relégation. C'est l'alerte rouge (et bleue)! Le patron du FCB, David Degen, réagit: Il vire Heiko Vogel et fait venir Fabio Celestini. «Quand le FCB appelle, il faut simplement dire oui», sont les premiers mots du Vaudois, qui ne signe qu'un contrat jusqu'à la fin de la saison 2023/2024.

Le premier succès - 14 mai 2024

La mission de Celestini est claire: il doit sauver le FCB de la relégation. Malgré plusieurs revers, il y parvient. Mi-mai, l'opération est une réussite. Environ deux mois plus tôt, il était déjà clair que le Vaudois allait rester sur les bords du Rhin au-delà de l'été. Il a finalement prolongé jusqu'en 2026.

L'engagement de Xherdan Shaqiri - 16 août 2024

Le FCB débute la saison en force grâce à Thierno Barry (8 buts en 4 matches). Mais le Français est ensuite vendu à Villarreal pour 14 millions de francs. Il est remplacé par un tout autre type de joueur: Xherdan Shaqiri. Celestini est confronté à la tâche difficile de réorienter sa tactique autour de l'ancien international.

Le premier tournant - 6 octobre 2024

C'est la crise début octobre avant le duel entre les monsres que sont Bâle et YB. Pour Celestini comme pour l'entraîneur des Young Boys, Patrick Rahmen (56 ans), il s'agit de sauver ses fesses. Avant ce match, le FCB n'a pas gagné depuis un mois et n'a même pas marqué un seul but. Après les 90 minutes passées au Parc Saint-Jacques et la courte victoire 1-0 — grâce notamment à Shaqiri — l'entraîneur du FCB peut respirer. Rahmen, en revanche, a perdu son emploi.

Le deuxième tournant - 30 mars 2025

Entre la mi-février et la mi-mars, les Bâlois sont à nouveau dans le rouge. Une seule victoire en six matches de Super League. La conséquence? Avant le duel contre Winterthour, Fabio Celestini reçoit un message de la direction. Mais comme en automne, le Romand sort la tête de l'eau. Huit victoires consécutives s'ensuivent. La voie vers le titre est ainsi tracée.

L'annonce - 11 avril 2025

Le FCB est en tête du classement. Malgré tout, le Romand ne veut pas annoncer le titre de champion comme objectif. «Je dois rester cohérent. Il n'y a pas si longtemps, nous parlions encore de crise. Alors, je ne peux pas dire maintenant que le titre de champion est le grand objectif», estime-t-il. Ce n'est pas le cas de son patron, David Degen. Dans le podcast du FCB, il le dit haut et fort: «Je veux être champion cette saison"!

L'adoubement - 4 mai 2025

Fin avril, le FCB s'assure une place en finale de la Coupe. Peu après, il écrase Servette 5-1. C'est un coup décisif dans la course au titre de champion. Mais pour Fabio Celestini, ce n'est pas la seule raison de se réjouir. En effet, un certain Thierno Barry lui remet un maillot de Villarreal dédicacé. Il y est écrit: «Best Coach». C'est comme une consécration. Finalement, le Lausannois a transformé l'attaquant complètement déstabilisé en un buteur hors pair.

L'annonce - 10 mai 2025

Pendant longtemps, Fabio Celestini n'a pas osé parler du titre. Après la victoire 5-2 contre Lugano, il se lâche enfin clairement, les yeux humides: «Maintenant, nous sommes champions!» Il n'arrive pas encore à réaliser ce que son équipe a accompli. «Il y a un an et demi, nous étions derniers du classement avec cinq points de retard. Maintenant, nous sommes là. C'est un sentiment incroyable!»

La fête - 11 mai 2025

Après le match nul entre Servette et Young Boys, le moment est enfin venu pour le FCB de faire sauter les bouchons de champagne. A-t-il eu mal à la tête le matin après avoir fêté son titre de champion? Il répond par la négative. Certes, il a beaucoup fait la fête, mais il s'est retenu de boire de l'alcool.

Le départ - 2 juin 2025

Au lendemain de la victoire en Coupe contre Bienne, c'est clair. Selon nos informations, Fabio Celestini quittera le FCB après 581 jours. Et il le fait en tant que vainqueur du doublé. Une histoire à succès qui n'est pas passée inaperçue à l'étranger. Mais on ne sait pas encore où il ira.