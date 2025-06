Christian Constantin va poursuivre un sponsor du FC Sion

Hestia Conseils s'était engagé à verser près de 200'000 francs au FC Sion de Christian Constantin. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Le président du FC Sion, Christian Constantin, a annoncé son intention de poursuivre en justice le courtier Hestia Conseils pour des impayés de sponsoring s’élevant à 100'000 francs, a révélé «Le Nouvelliste» ce mercredi 4 juin. Cette décision fait suite aux révélations récentes concernant les difficultés financières de l’entreprise de courtage.

En août 2024, Hestia Conseils avait conclu un partenariat avec le FC Sion pour une durée de trois saisons, s’engageant à verser environ 200’000 francs au club valaisan. En échange, la société devait bénéficier d’une visibilité accrue et d’opportunités de courtage. Christian Constantin avait alors considéré cet accord comme solide et prometteur. Cependant, moins d’un an après la signature de ce contrat, la situation a radicalement changé. Face aux informations révélées par nos confrères sur les problèmes financiers d’Hestia Conseils, le président du FC Sion a décidé de réagir fermement. Il a déclaré son intention de lancer des poursuites judiciaires pour récupérer les sommes dues au club.

Pour le FC Sion, cette situation représente un coup dur d'un point de vue financier, mais aussi en termes d’image. Le club devra probablement chercher de nouveaux sponsors pour combler le manque à gagner et maintenir sa stabilité financière. En attendant le dénouement judiciaire de ce litige, le FC Sion devra gérer les conséquences immédiates de ce partenariat défaillant sur son budget et son fonctionnement. Cette expérience pourrait inciter d’autres clubs à renforcer leurs clauses contractuelles et leurs garanties financières dans leurs futurs accords de sponsoring.