Servette mène face à Lausanne dans un Derby du Lac bouillant

Bastien Feller Journaliste Blick

L'ambiance est chaude ce samedi au Stade de Genève, où le Servette FC reçoit le Lausanne-Sport. «La tribune est en feu, à vous de réduire l'adversaire en cendres!», demandaient d'ailleurs les supporters grenat à leurs joueurs avant le début de la rencontre. Ces derniers défendent ce samedi leur deuxième place synonyme de qualification pour les phases préliminaires de la Ligue des champions. En face d'eux, le parcage vaudois est pratiquement plein pour pousser Ludovic Magnin et son équipe vers leur rêve européen.

Sur le terrain, ce sont les Grenat qui mènent à la pause. Et ce grâce à un nouveau but de Miroslav Stevanovic, très bien servi dans la profondeur par Alexis Antunes et qui a parfaitement su dribbler Karlo Letica pour finir dans le but vide (30e). Le Bosnien de 34 ans, élu MVP de la saison par les supporters, continue donc d'affoler les compteurs avec un 14e but cette saison (10 passes décisives en supplément). Dereck Kutesa n'est pas passé loin de doubler la mise dans le temps additionnel de cette première période (45e +3).

Plusieurs changements de chaque côté

Les Lausannois peuvent toutefois nourrir des regrets puisqu'ils avaient obtenu la plus belle et franche occasion de la rencontre par Kaly Sène avant l'ouverture du score. Mais l'attaquant, très bien lancé par Fousseni Diabaté, manquait son face à face avec Jérémy Frick (18e), préféré ce samedi à Joël Mall dans les buts genevois.

Confrontés eux aux absences pour blessure de Noë Dussenne et de Kevin Mouanga, Ludovic Magnin et son staff ont décidé d'entamer la rencontre avec une charnière inédite composée de Morgan Poaty, habituellement latéral gauche, et de Karim Sow. Olivier Custodio est lui aligné à droite, comme cela a pu être le cas par le passé, et Sékou Fofana à gauche.

Le LS est toujours cinquième à la pause

De son côté, Thomas Häberli a aligné d'entrée Dereck Kutesa et Enzo Crivelli, qui disputent tous deux leur dernier match pour le SFC. Lui aussi sur le départ, Keigo Tsunemoto est lui sur le banc et voit Théo Magnin aligné à sa place, sur le côté droit de la défense.

Sur les autres terrains, bonnes nouvelles pour le LS dans sa quête d'Europe, Lucerne est mené 2-0 par le FC Bâle alors que Lugano et Young Boys partagent toujours l'enjeu. Les Lausannois sont donc toujours cinquièmes, place qualificative pour le 2e tour qualificatifs de Conference League en cas de victoire du FC Bâle face à Bienne en finale de la Coupe de Suisse.