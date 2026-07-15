Le Lausanne-Sport a publié un communiqué pour inciter la personne qui a blessé un steward à Genève lors du dernier derby à se dénoncer. Le club estime que ces incidents lui ont coûté près de 400'000 francs.

Blick Sport

Les débordements de certains ultras du LS, «une minorité», souligne le club, coûtent cher au pensionnaire de la Tuilière. Dans un communiqué, le FC Lausanne-Sport a voulu rappeler les conséquences de ces actes, notamment les incidents survenus lors du derby contre Servette, le 12 mai 2026. La commission de discipline de la SFL avait alors infligé une amende de 71’000 francs aux Vaudois. Mais ce n’est que la partie visible de l’iceberg.

«Le préjudice financier pour le FC Lausanne-Sport approche aujourd’hui les 400’000 francs», explique le communiqué. Ce montant comprend différentes sanctions, des pertes de recettes, des frais supplémentaires de sécurité et les conséquences directes liées à l’utilisation massive d’engins pyrotechniques, à des jets d’objets ainsi qu’à une tentative d’envahissement du terrain à Genève. Le LS avait ainsi dû disputer le dernier match de son exercice 2025/26 à huis clos. Certains joueurs n’avaient pas pu faire leurs adieux au public comme il se doit.

Le club lausannois pointe également les risques pour la santé que peuvent provoquer ces débordements. «Lors de cette rencontre, un steward a notamment failli être gravement blessé à la suite d’un jet d’objet, rappelle le communiqué. Aucun résultat sportif, aucune rivalité et aucune animation ne sauraient justifier une telle prise de risque.» Le LS regrette que les agissements d’un tout petit nombre de personnes se répercutent sur l’ensemble du projet. «Chaque incident fragilise des ressources qui pourraient être consacrées au développement sportif, à la formation des jeunes, à l’amélioration de l’expérience des supporters et aux projets du club.»

Dans ce communiqué, le Lausanne-Sport indique avoir officiellement entrepris les démarches légales à sa disposition pour identifier celui qui a blessé le steward genevois. Il invite «la personne responsable de cet acte à se dénoncer spontanément auprès des autorités compétentes ou directement auprès du club». Le LS entamera sa nouvelle saison le samedi 25 juillet à la Tuilière contre Grasshopper, à 18h.