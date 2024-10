Déclaration de Sascha Ruefer sur Granit Xhaka jugée raciste

Dans le montage brut du documentaire sur la Nati «The Pressure Game», Sascha Ruefer a provoqué un tollé en prononçant une phrase sur Granit Xhaka. Photo: TOTO MARTI 1/4

Cédric Heeb

Une phrase du commentateur de la SRF Sascha Ruefer a fait de - très hautes - vagues au printemps 2023. «Granit Xhaka est tout, mais pas suisse», déclare l'homme de 52 ans dans le montage brut d'un épisode du documentaire sur l'équipe de Suisse «The Pressure Game». L'homme de télévision a été qualifié de «raciste» par la «Wochenzeitung» (WOZ), qui a diffusé la citation.

Blick a pu par la suite visionner la version originale du documentaire avec d'autres médias sélectionnés et a confirmé que la phrase avait été prononcée, mais conclu toutefois: «Ruefer n'est pas raciste». Il s'agissait certes d'une déclaration mal réfléchie, un peu plate, mais il ressortait du contexte de l'ensemble de l'interview. Le natif Grenchen parlait d'un «Suisse cliché» - ou d'un «Suisse typique». Avant ce passage, le commentateur de la Nati parle du capitaine de la Nati en termes très élogieux.

Le Conseil de la presse estime que la déclaration est raciste

Le Conseil suisse de la presse a reçu une plainte contre le rapport de la WOZ. Mais l'instance d'autorégulation des médias suisses est arrivée à la conclusion que «la WOZ n'a pas violé le devoir de vérité avec son article», comme elle le fait savoir dans une prise de position jeudi. Ceci parce que «les propos peuvent être considérés comme racistes, même si ce n'est pas au sens pénal, mais au sens d'une exclusion en raison d'une différence».

Il convient de noter que le Conseil de la presse n'est pas une instance judiciaire. Cela signifie qu'il ne peut pas prononcer de sanctions, de peines ou autres. Il traite les plaintes qui lui sont adressées contre des contenus journalistiques et, après examen, donne son avis sur la violation ou non du code des journalistes. Il s'agit ainsi de vérifier l'équité et l'éthique du journalisme suisse.

La SRF aussi réprimandée

Lorsque les rumeurs concernant cette phrase ont éclaté, la SRF a répondu aux questions du Blick en affirmant que «dans une première version du film, une déclaration a été sortie de son contexte, de sorte qu'elle a pu être mal comprise. C'est pourquoi Sascha Ruefer a retiré toute la déclaration». La version finale du documentaire est sortie le 21 mars 2023.

Le Conseil de la presse reproche également à la chaîne d'avoir été «peu utile dans la recherche de la vérité». «SRF a limité l'accès à l'information à des journalistes sélectionnés et leur a dicté ce qu'ils pouvaient ou non publier. Une telle restriction est choquante», déclare l'organe de surveillance.