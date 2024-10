La presse démonte le Bayern après la claque face au Barça

Thomas Müller n'en revient pas. Son équipe vient de se faire gifler 4-1 face à Barcelone. Photo: imago/MIS 1/6

Jusqu'à mercredi soir, le Bayern Munich avait remporté ses six derniers duels face à Barcelone. Les scores étaient nets: 3-2, 8-2, 3-0, 3-0, 2-0, et 3-0. Après la claque reçue 4-1 hier soir face aux Catalans, cette série s'est interrompue, contre l'ancien entraîneur des Bavarois Hansi Flick qui plus est. Un échec retentissant pour lequel le Bayern a reçu les foudres de la presse allemande.

«Flick écrase le Bayern», titre le «Bild», qui écrit qui indique avoir «imaginé ces retrouvailles tout autrement». Dans d'autres médias allemands aussi, c'est surtout l'entraîneur du Barça qui fait parler de lui. «Le FC Bayern Munich coule à Barcelone et s'est fait avoir par Flick», peut-on lire dans le «Abendzeitung München». Sky évoque des son côté un grand triomphe pour l'entraîneur allemand alors que «TZ» parle d'une «catastrophe». Chez Sport1, on parle même d'une humiliation.

Un Barça «impitoyable»

Alors que la presse allemande tape sur le Bayern, la presse espagnole se réjouit quant à elle du succès de Barça. «Barcelone dévore enfin son adversaire», se réjouit «El Pais», pour qui les Catalans ont été «impitoyables». Pour «AS», ce Barça est «redoutable» alors que «Sport» voit la patte de Hansi Flick pour ce succès. Il a en effet «insufflé une nouvelle vie aux fans de Barcelone». Rien que ça.

Pour «El Mundo», c'est le triple buteur Raphinha qui est sous les feux de la rampe. Le journal écrit: «Une vitesse diabolique, le ballon collé à son pied, Raphinha réfléchit des kilomètres à l'avance pour savoir où placer le ballon sans lever la tête».

Mais la rencontre entre Munichois et Barcelonais n'est pas seulement un sujet de discussion dans les pays des deux clubs. En Angleterre aussi, on a suivi le duel avec intérêt. «Harry Pain», peut-on lire dans le «Sun», alors que l'attaquant anglais a tout de même inscrit le seul but des Allemands à la 18e minute. Le «Guardian» va même plus loin: «Ce n'était pas seulement une victoire, mais un exorcisme.»