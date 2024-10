YB encaisse le 0-1 contre l'Inter dans la troisième minute du temps additionnel. Photo: TOTO MARTI 1/11

Tobias Wedermann et Toto Marti

Il a manqué deux minutes de temps additionnel à YB pour remporter un point sensationnel au Wankdorf. Ce n'est en effet qu'à la 93e minute que les Bernois ont encaissé le 0-1 contre le champion italien, l'Inter Milan. Le sentiment de frustration était immense: «Nous avons fait un très bon match, nous avons tout donné et c'est très frustrant de perdre ainsi à la fin», déclare le capitaine Loris Benito.

Les joueurs d'YB ne sont toutefois pas rentrés chez eux les mains vides. Le gardien de l'Inter, Yann Sommer, s'est chargé de tout en rentrant dans les vestiaires bernois après le match avec un sac plein de maillots. «Je connais quelques gars d'YB, c'était sympa de les revoir - moi aussi je voulais échanger mon maillot», a expliqué le gardien de 35 ans. Sa visite au pays a été une réussite sur tous les plans. Yann Sommer n'a commis aucune erreur, il n'a encaissé aucun but et rentre à Milan avec trois points en poche.

Yann Sommer critique la performance de l'Inter

Le gardien de l'Inter n'est toutefois pas entièrement satisfait de la prestation fournie: «Nous avons finalement commis trop d'erreurs, avons laissé trop d'espaces à YB et n'avons pas su saisir nos chances». Les Bernois leur ont rendu la tâche difficile sur leur pelouse et se sont montrés agressifs.

Sur leur pelouse? Oui, le gazon artificiel de Berne a une fois de plus fait l'objet de discussions avant un match de Champions League. Loris Benito a révélé que Yann Sommer s'était renseigné auprès de lui. «Je connais le gazon, mais ça change quand on n'y est pas allé depuis un certain temps», explique Yann Sommer. Cela ne doit en aucun cas être une excuse - mais: «Bien sûr, c'est un petit avantage pour l'adversaire qui est habitué à ce terrain».

«La Nati? Maintenant, je suis un supporter»

Les deux dernières pauses internationales ont été une première pour le gardien de 35 ans. Après son départ de la Nati, il a pu pour la première fois utiliser ce temps différemment. «J'ai apprécié d'avoir plus de temps avec ma famille et de ne pas ressentir de pression pendant cette période», explique Yann Sommer. Il a cependant vibré avec l'équipe nationale suisse. «Je ne suis plus un coéquipier, maintenant je suis un supporter».

Yann Sommer a en outre profité de la pause internationale pour réaliser avec Michelle Hunziker une vidéo publicitaire pour Suisse Tourisme, qui a été produite pour le marché italien. Il n'a cependant rien pu montrer de la Suisse à ses coéquipiers de l'Inter, le voyage à Berne ayant été très court: «J'aurais aimé le faire, mais malheureusement, je vais maintenant retourner à Milan. Peut-être une autre fois!»