La Norvège autorise les fumigènes lors des matchs de football

ATS Agence télégraphique suisse

«Il s'agit de créer de la sécurité dans les tribunes norvégiennes», a déclaré la ministre norvégienne de la Justice Emilie Enger Mehl, dans un communiqué. Cette autorisation est toutefois soumise à des règles strictes concernant les stades, les supporters et les objets choisis, ainsi qu'à des contrôles stricts en matière de sécurité.

Les torches et les fumigènes seront autorisés dans les tribunes des deux ligues les plus élevées de Norvège. «L'utilisation des torches fait partie de la culture des supporters norvégiens. Elles créent une ambiance et un décor magnifiques lors des matches de football, à condition qu'elles soient utilisées de manière sûre et responsable», a également affirmé la ministre de la Culture, Lubna Jaffery.