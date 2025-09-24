Hugo Ekitike expulsé: «Enlever son maillot, c'est stupide!»

Hugo Ekitike, buteur décisif pour Liverpool contre Southampton en League Cup (2-1), s'est fait expulser pour avoir retiré son maillot lors de sa célébration. Son entraîneur Arne Slot a vivement critiqué ce comportement, malgré la performance du joueur.

Hugo Ekitike s'est excusé: il a été expulsé juste après son but en raison de cette célébration. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

La célébration controversée d’Hugo Ekitike lors du match de League Cup entre Liverpool et Southampton a suscité de vives critiques de la part de son entraîneur Arne Slot. Comme le rapporte «L’Équipe», l’attaquant français de 23 ans a reçu un carton rouge après avoir retiré son maillot pour fêter son but décisif dans la victoire 2-1 des Reds. Slot n’a pas mâché ses mots concernant le comportement de son joueur: «J’ai été surpris de la façon dont il a célébré, et pire, de la façon dont il a enlevé son maillot et pris le second jaune. Je lui ai dit que s’il marquait en finale de la Ligue des champions à la 87e minute après avoir dominé trois joueurs et tiré dans la lucarne, je pourrais peut-être comprendre.»

L’entraîneur néerlandais a souligné que le but d’Ekitike résultait surtout du travail collectif: «Je n’ai pas compris, peut-être que je suis vieux jeu. Si tu marques un but comme ça, tu dois aller remercier le joueur qui t’a fait la passe, mais c’est vraiment stupide d’enlever son maillot.» Conscient de son erreur, l’ancien joueur de Francfort s’est excusé sur les réseaux sociaux: «J’étais tellement excité d’aider l’équipe à aller chercher une nouvelle victoire à la maison que l’émotion a pris le dessus sur moi. Mes excuses à toute la famille des Reds.» Malgré cet incident, Liverpool s’est qualifié pour le tour suivant de la League Cup.

Les Reds avaient été battus en finale la saison précédente par Newcastle. Selon «L’Équipe», cette célébration excessive a également fait réagir Will Still, l’entraîneur de Southampton: «Hugo Ekitike me fait mourir de rire», a-t-il déclaré à propos de son ancien joueur. Auteur de cinq buts en huit rencontres depuis son arrivée, le Français semble promis à une belle saison à Liverpool. Cependant, cet épisode rappelle l’importance du contrôle des émotions, même dans les moments d’euphorie.