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Va-t-il rebondir en Serie A?
Un flop du football anglais signe à la Juventus

Le très peu prolifique attaquant Nick Woltemade quitte Newcastle pour la Juventus. L’avant-centre allemand de 24 ans est prêté au club italien pour 2,6 millions de francs après une saison plus que mitigée en Premier League.
Publié: 20:34 heures
Nick Woltemade ne s'est pas imposé en Angleterre.
Photo: IMAGO/Shutterstock
Blick Sport

L’attaquant international allemand Nick Woltemade (24 ans) quitte déjà Newcastle United. Le grand avant-centre d'1,98 m rejoint la Juventus sous la forme d’un prêt.

Selon plusieurs médias, les deux clubs se sont entendus sur une indemnité de prêt équivalant à environ 2,6 millions de francs, un montant qui pourrait encore augmenter grâce à différents bonus.

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Les Magpies avaient pourtant déboursé 70 millions il y a un an pour s’offrir l'attaquant allemand. Mais sa première saison dans le nord de l’Angleterre s’est révélée plutôt mitigée. En 53 apparitions, Nick Woltemade a inscrit onze buts et délivré six passes décisives.

Un rendement relativement modeste au regard de ses performances précédentes: lors de la saison 2024/25 de Bundesliga, il avait marqué 17 buts en 33 matches. À Newcastle, ses statistiques sont donc restées bien en deçà des attentes.

Serie A 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AS Rome
AS Rome
2
8
6
2
Inter Milan
Inter Milan
2
4
6
3
Milan AC
Milan AC
2
3
6
4
Juventus Turin
Juventus Turin
2
3
6
5
Atalanta Bergame
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2
2
6
6
Lazio Rome
Lazio Rome
2
2
6
7
Udinese Calcio
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2
1
4
8
Côme 1907
Côme 1907
2
1
4
9
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
2
2
3
10
SSC Naples
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2
1
3
11
Sassuolo
Sassuolo
2
0
3
12
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
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0
3
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US Lecce
US Lecce
2
-2
3
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Torino FC
Torino FC
2
-2
0
15
Bologne FC
Bologne FC
2
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16
Genoa CFC
Genoa CFC
2
-3
0
16
Parme Calcio
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2
-3
0
18
AC Monza
AC Monza
2
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0
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Venezia
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2
-4
0
20
ACF Fiorentina
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2
-7
0
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