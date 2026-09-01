Le très peu prolifique attaquant Nick Woltemade quitte Newcastle pour la Juventus. L’avant-centre allemand de 24 ans est prêté au club italien pour 2,6 millions de francs après une saison plus que mitigée en Premier League.

Un flop du football anglais signe à la Juventus

Un flop du football anglais signe à la Juventus

Blick Sport

L’attaquant international allemand Nick Woltemade (24 ans) quitte déjà Newcastle United. Le grand avant-centre d'1,98 m rejoint la Juventus sous la forme d’un prêt.

Selon plusieurs médias, les deux clubs se sont entendus sur une indemnité de prêt équivalant à environ 2,6 millions de francs, un montant qui pourrait encore augmenter grâce à différents bonus.

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Les Magpies avaient pourtant déboursé 70 millions il y a un an pour s’offrir l'attaquant allemand. Mais sa première saison dans le nord de l’Angleterre s’est révélée plutôt mitigée. En 53 apparitions, Nick Woltemade a inscrit onze buts et délivré six passes décisives.

Un rendement relativement modeste au regard de ses performances précédentes: lors de la saison 2024/25 de Bundesliga, il avait marqué 17 buts en 33 matches. À Newcastle, ses statistiques sont donc restées bien en deçà des attentes.