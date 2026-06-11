Yann Sommer va-t-il quitter l'Inter pour l'Ajax?

Cédric Heeb

L’avenir de Yann Sommer à l’Inter Milan semble de plus en plus écrit en pointillés. Le contrat du gardien suisse arrive à échéance à la fin du mois de juin et, selon la Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri auraient déjà trouvé son successeur. Un accord aurait été conclu avec Ivan Provedel, actuel portier de la Lazio Rome.

Vers l'Ajax Amsterdam?

Toujours selon le quotidien sportif italien, Yann Sommer aurait même déjà fait ses adieux à ses coéquipiers, signe qu’un départ serait désormais imminent.

Reste à savoir où rebondira l’ancien gardien de l’équipe de Suisse. Un retour au FC Bâle ne semble pas être envisagé, tandis qu’une retraite sportive n’est pas encore à l’ordre du jour. Le portier suisse souhaite poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

D’après les informations de la presse italienne, l’Ajax Amsterdam serait prêt à lui offrir cette opportunité. Le club le plus titré des Pays-Bas lui aurait proposé le rôle de gardien numéro un pour la saison prochaine.

Une place de titulaire s’est en effet libérée à Amsterdam après le retour de Vitezslav Jaros à Liverpool, à l’issue de son prêt. Quant à Maarten Paes, arrivé à l’Ajax en février 2026, son statut au sein de l’effectif reste encore incertain et il n’est pas garanti qu’il soit considéré comme le premier choix dans les buts.