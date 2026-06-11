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Jusqu'en 2029
José Mourinho (re)devient officiellement le nouvel entraîneur du Real Madrid

Le Real Madrid officialise le retour sur son banc de José Mourinho, ce jusqu'en 2029. L'entraîneur portugais avait déjà entraîné les Merengues entre 2010 et 2013, avec un succès certain.
Publié: il y a 52 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 50 minutes
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José Mourinho est de retour au Real Madrid!
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

José Mourinho a été nommé jeudi entraîneur du Real Madrid pour les trois prochaines saisons, a annoncé le club madrilène. Agé de 63 ans, l'entraîneur portugais a déjà entraîné le Real, entre 2010 et 2013.

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Il succède à Alvaro Arbeloa, qui avait lui-même pris les rênes du Real en janvier après l'éviction de Xabi Alonso, huit mois après son arrivée. Mourinho rejoindra le Real le 13 juillet, précise le Real dans un communiqué.

Retrouver le succès

Passé notamment par le FC Porto, Chelsea et l'Inter Milan, le «Special One» entraînait le club portugais de Benfica depuis septembre 2025. Le club lisboète avait annoncé en début de semaine que le Real avait «officialisé son intention d'engager José Mourinho pour un montant de 15 millions d'euros» et précisé que l'entraîneur portugais avait donné son accord.

José Mourinho compte notamment à son palmarès deux Ligues des champions (en 2004 avec le FC Porto, en 2010 avec l'Inter Milan) et plusieurs titres nationaux (champion du Portugal à deux reprises avec le FC Porto, d'Angleterre à trois reprises avec Chelsea et d'Italie avec l'Inter en 2009 et 2010).

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Lors de son premier passage au Real, il a décroché une Coupe du Roi en 2011 et un titre de champion d'Espagne en 2012. Florentino Pérez, réélu le week-end dernier à la présidence du Real, avait fait de l'entraîneur portugais son choix prioritaire pour revenir sur le banc. Le patron de la Maison Blanche est convaincu que c'est lui qui a posé lors de son premier passage sur le banc les bases des succès de la décennie suivante, soit «six Ligues des champions en dix ans».


LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
38
59
94
2
Real Madrid
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal CF
Villarreal CF
38
26
72
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
38
18
69
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
38
11
60
6
Celta Vigo
Celta Vigo
38
5
54
7
Getafe CF
Getafe CF
38
-6
51
8
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
38
-3
50
9
Valence CF
Valence CF
38
-9
49
10
Real Sociedad
Real Sociedad
38
-2
46
11
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
38
-12
46
12
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
38
-15
45
13
FC Séville
FC Séville
38
-14
43
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
38
-12
43
15
CF Elche
CF Elche
38
-8
43
16
Levante UD
Levante UD
38
-14
42
17
CA Osasuna
CA Osasuna
38
-6
42
18
Majorque
Majorque
38
-10
42
19
FC Gérone
FC Gérone
38
-16
41
20
Real Oviedo
Real Oviedo
38
-34
29
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