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«Une énorme personnalité»
Vincent Sierro convaincant pour ses débuts à Parme

Entré à la pause dimanche face à Monza (1-1), Vincent Sierro semble avoir déjà conquis les observateurs de son nouveau club, Parma. Le Valaisan de 30 ans s'est attiré les louanges des commentateurs.
Publié: il y a 15 minutes
Le Valaisan s'est imposé dans les duels.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Débuts réussis pour Vincent Sierro dans sa nouvelle équipe! Alors que Parme avait perdu ses trois premiers matches de Serie A, le club du Valaisan était mené 1-0 à la pause sur sa pelouse face à Monza dimanche. La quatrième défaite se profilait sérieusement et le coach espagnol Carlos Cuesta a décidé de faire entrer son nouveau joueur à ce moment-là, malgré son manque de vécu avec le groupe. Et c'est peu dire que la décision a été la bonne!

L'international suisse a en effet effectué une entrée remarquable et remarquée. Parma a égalisé à l'heure de jeu et pris son premier point dans ce nouveau championnat. Eurosport ne s'y est pas trompé, en publiant le commentaire suivante. 

«Arrivé il y a deux jours, libre de tout contrat et presque inconnu, il démontre une énorme personnalité. Il ressemble à un géant: grand, mais néanmoins véloce, rapide et technique. En une mi-temps, il montre de très belles choses», ont écrit les reporters de la chaîne. De bon augure pour la suite.

Serie A 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AS Rome
AS Rome
3
9
9
2
Inter Milan
Inter Milan
3
5
9
3
Côme 1907
Côme 1907
3
4
7
4
Milan AC
Milan AC
3
3
7
5
Juventus Turin
Juventus Turin
3
3
7
6
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
3
3
6
7
Lazio Rome
Lazio Rome
2
2
6
8
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
3
1
6
9
Udinese Calcio
Udinese Calcio
2
1
4
10
Sassuolo
Sassuolo
3
0
4
11
SSC Naples
SSC Naples
3
0
3
12
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
2
0
3
13
Torino FC
Torino FC
3
-1
3
14
US Lecce
US Lecce
2
-2
3
15
Bologne FC
Bologne FC
3
-2
1
16
Parme Calcio
Parme Calcio
3
-3
1
17
AC Monza
AC Monza
3
-4
1
18
Venezia
Venezia
3
-5
0
19
Genoa CFC
Genoa CFC
3
-6
0
20
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
3
-8
0
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