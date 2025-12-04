Sergio Ramos souhaite rejoindre un grand d'Europe

Actuellement joueur de Monterrey, au Mexique, Sergio Ramos a envie de revenir en Europe. Il voudrait rejoindre son ancien coéquipier Luka Modric à l'AC Milan.

Le palmarès de Sergio Ramos n'est plus à présenter: quintuple champion d'Espagne avec le Real Madrid, quatre Ligues des champions avec les Merengues, double champion de France avec le PSG et double champion d'Europe et une fois champion du monde avec l'Espagne. Autant dire que le défenseur de 39 ans a tout remporté dans sa vie… ou presque.

Apparemment, tous ces trophées ne lui suffisent pas. Actuellement et depuis le début de l'année civile, Sergio Ramos joue au CF Monterrey, en première division mexicaine. Avec un contrat courant jusqu'au 31 décembre 2025, il réfléchit à la suite de sa carrière. Selon «Calciomercato.com», le joueur et ses représentants auraient contacté l'AC Milan pour une offre de contrat.

Selon le site italien, Sergio Ramos aurait envie de rejoindre son ancien coéquipier Luka Modric qui, à 40 ans, démontre qu'il a toujours du football dans les pattes. Le défenseur espagnol pense également qu'évoluer dans un des meilleurs clubs de Serie A pourrait lui permettre de prolonger encore un peu plus sa carrière.