Lautaro Martinez permet à l'Inter de sortir la tête de l'eau

L'Inter a bien réagi une semaine après avoir perdu le derby della Madonnina contre l'AC Milan. Les Nerazzurri se sont imposés 2-0 sur le terrain de Pise dimanche, lors de la 13e journée de Serie A.
Un doublé de l'attaquant argentin Lautaro Martinez (69e/83e) a offert les trois points aux Milanais, qui s'étaient également inclinés en milieu de semaine contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions (2-1). Yann Sommer et Manuel Akanji, les deux Suisses de l'Inter, ont bien resserré les rangs face au club toscan, où évolue le Fribourgeois Michel Aebischer.
L'Inter remonte ainsi au deuxième rang, à un point de l'AC Milan, en attendant le choc du week-end entre la Roma et le Napoli dimanche soir (20h45). En bas du classement, Pise occupe la 18e place du premier relégable.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Milan AC
13
10
28
2
Inter Milan
13
15
27
3
AS Rome
12
9
27
4
SSC Naples
12
8
25
5
Bologne FC
12
13
24
6
Côme 1907
13
12
24
7
Juventus Turin
13
5
23
8
Lazio Rome
13
5
18
9
Udinese Calcio
13
-6
18
10
Sassuolo
13
0
17
11
Atalanta Bergame
2:0
13
2
16
12
US Cremonese
12
-3
14
13
Torino FC
13
-11
14
14
US Lecce
13
-7
13
15
Cagliari Calcio
13
-6
11
16
Genoa CFC
13
-7
11
17
Parme Calcio
13
-8
11
18
Pise SC
13
-8
10
19
ACF Fiorentina
0:2
13
-11
6
20
Hellas Vérone
13
-12
6