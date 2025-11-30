DE
Victoire à Pise
Lautaro Martinez permet à l'Inter de sortir la tête de l'eau

L'Inter Milan s'est relèvé après deux défaites consécutives en s'imposant 2-0 contre Pise en Serie A. Lautaro Martinez a inscrit un doublé, permettant aux Nerazzurri de remonter à la deuxième place du classement, à un point de l'AC Milan.
Publié: 17:54 heures
Lautaro Martinez a relancé les affaires de l'Inter en Serie A.
Photo: Enrico Mattia Del Punta
ATS Agence télégraphique suisse

L'Inter a bien réagi une semaine après avoir perdu le derby della Madonnina contre l'AC Milan. Les Nerazzurri se sont imposés 2-0 sur le terrain de Pise dimanche, lors de la 13e journée de Serie A.

Un doublé de l'attaquant argentin Lautaro Martinez (69e/83e) a offert les trois points aux Milanais, qui s'étaient également inclinés en milieu de semaine contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions (2-1). Yann Sommer et Manuel Akanji, les deux Suisses de l'Inter, ont bien resserré les rangs face au club toscan, où évolue le Fribourgeois Michel Aebischer.

L'Inter remonte ainsi au deuxième rang, à un point de l'AC Milan, en attendant le choc du week-end entre la Roma et le Napoli dimanche soir (20h45). En bas du classement, Pise occupe la 18e place du premier relégable.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Milan AC
Milan AC
13
10
28
2
Inter Milan
Inter Milan
13
15
27
3
AS Rome
AS Rome
12
9
27
4
SSC Naples
SSC Naples
12
8
25
5
Bologne FC
Bologne FC
12
13
24
6
Côme 1907
Côme 1907
13
12
24
7
Juventus Turin
Juventus Turin
13
5
23
8
Lazio Rome
Lazio Rome
13
5
18
9
Udinese Calcio
Udinese Calcio
13
-6
18
10
Sassuolo
Sassuolo
13
0
17
11
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
2:0
13
2
16
12
US Cremonese
US Cremonese
12
-3
14
13
Torino FC
Torino FC
13
-11
14
14
US Lecce
US Lecce
13
-7
13
15
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
13
-6
11
16
Genoa CFC
Genoa CFC
13
-7
11
17
Parme Calcio
Parme Calcio
13
-8
11
18
Pise SC
Pise SC
13
-8
10
19
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
0:2
13
-11
6
20
Hellas Vérone
Hellas Vérone
13
-12
6
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
