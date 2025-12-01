La Juventus privée de Dusan Vlahovic pendant plusieurs mois

Blessé à un adducteur durant le match de Serie A contre Cagliari samedi, Dusan Vlahovic va manquer au club piémontais. Il sera absent pour une période estimée à deux, voire trois mois.

AFP Agence France-Presse

«Les examens ont révélé une lésion de haut-grade de la jonction musculaire-tendineuse de l'adducteur long gauche», a indiqué la Juve dans un bref communiqué. «D'autres consultations médicales seront nécessaires pour déterminer les modalités thérapeutiques les plus appropriées», a ajouté le club le plus titré du football italien, sans préciser la durée de son indisponibilité.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Son absence, selon le quotidien sportif la Gazzetta dello Sport, pourrait durer trois mois. La chaîne de télévision Sky Sport Italia évoque, elle, un retour du joueur sur les terrains en février 2026.

Coup dur pour la Juve

Vlahovic s'est blessé à la 31e minute en frappant au but lors du match de la 13e journée contre Cagliari (2-1). Il s'est immédiatement relevé et a fait signe au staff médical qu'il devait être remplacé. Le Serbe de 25 ans a inscrit six buts cette saison, trois en championnat et trois en Ligue des champions. Il a retrouvé depuis août son statut de titulaire qu'il avait perdu la saison dernière (10 buts en championnat).

La Juve, entraînée depuis fin octobre par Luciano Spalletti, est septième du Championnat d'Italie à cinq points du leader, l'AC Milan, après 13 journées.