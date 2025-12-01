La Juventus privée de Dusan Vlahovic pendant plusieurs mois

«Les examens ont révélé une lésion de haut-grade de la jonction musculaire-tendineuse de l'adducteur long gauche», a indiqué la Juve dans un bref communiqué. «D'autres consultations médicales seront nécessaires pour déterminer les modalités thérapeutiques les plus appropriées», a ajouté le club le plus titré du football italien, sans préciser la durée de son indisponibilité.
Son absence, selon le quotidien sportif la Gazzetta dello Sport, pourrait durer trois mois. La chaîne de télévision Sky Sport Italia évoque, elle, un retour du joueur sur les terrains en février 2026.
Coup dur pour la Juve
Vlahovic s'est blessé à la 31e minute en frappant au but lors du match de la 13e journée contre Cagliari (2-1). Il s'est immédiatement relevé et a fait signe au staff médical qu'il devait être remplacé. Le Serbe de 25 ans a inscrit six buts cette saison, trois en championnat et trois en Ligue des champions. Il a retrouvé depuis août son statut de titulaire qu'il avait perdu la saison dernière (10 buts en championnat).
La Juve, entraînée depuis fin octobre par Luciano Spalletti, est septième du Championnat d'Italie à cinq points du leader, l'AC Milan, après 13 journées.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Milan AC
13
10
28
2
SSC Naples
13
9
28
3
Inter Milan
13
15
27
4
AS Rome
13
8
27
5
Bologne FC
12
13
24
6
Côme 1907
13
12
24
7
Juventus Turin
13
5
23
8
Lazio Rome
13
5
18
9
Udinese Calcio
13
-6
18
10
Sassuolo
13
0
17
11
Atalanta Bergame
13
2
16
12
US Cremonese
12
-3
14
13
Torino FC
13
-11
14
14
US Lecce
13
-7
13
15
Cagliari Calcio
13
-6
11
16
Genoa CFC
13
-7
11
17
Parme Calcio
13
-8
11
18
Pise SC
13
-8
10
19
ACF Fiorentina
13
-11
6
20
Hellas Vérone
13
-12
6