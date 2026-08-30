Vendredi face à l’AC Milan (0-2), Venise a utilisé 16 joueurs de 14 nationalités différentes. Aucun Italien n’a participé à la rencontre du côté du promu. Et seulement trois du côté des Rossoneri.

Blick Sport

Le constat est sans appel. Vendredi soir, lors de sa défaite sur la pelouse de l’AC Milan (2-0), pour le compte de la deuxième journée de Serie A, Venise n’a fait jouer aucun Italien. Aucun. Giovanni Stroppa a pourtant utilisé les cinq changements à sa disposition, portant à 16 le nombre de joueurs alignés par le promu au cours de la rencontre. Ceux-ci représentaient 14 nationalités différentes.

Le gardien Filip Stankovic est serbe. Devant lui, Joël Schingtienne est belge, Armel Bella-Kotchap allemand et Bartol Franjic croate. Antoine Hainaut est français, Kike Pérez espagnol, Gianluca Busio américain, Toma Basic croate et Ridgeciano Haps surinamien. L’Équatorien John Yeboah et le Nigérian Akor Adams formaient, quant à eux, le duo offensif. Les cinq joueurs entrés en cours de rencontre n’ont pas davantage apporté de touche italienne sur la pelouse de San Siro. Le Marocain Redouane Halhal, le Portugais Thierry Correia, le Suisse Simon Sohm, l’Allemand Lion Lauberbach et le Kosovar Albion Rrahmani ont tous été incorporés.

Cinq Italiens restés sur le banc

Des Italiens figuraient bien sur la feuille de match de Venise. Les gardiens Matteo Grandi et Lorenzo Montipò, les milieux Matteo Dagasso et Simone Panada ainsi que l’attaquant Alvin Okoro sont toutefois restés sur le banc pendant toute la rencontre. Le cas de Gianluca Busio mérite une précision. Malgré son nom et ses origines italiennes, le capitaine de Venise possède la nationalité sportive américaine et représente les États-Unis sur la scène internationale.

Voir un club italien se présenter à San Siro et utiliser 16 joueurs sans faire appel à un seul Italien symbolise, à sa manière, les difficultés rencontrées par les jeunes joueurs locaux pour trouver leur place au plus haut niveau national. En face, Ruben Amorim avait titularisé deux Italiens: Davide Bartesaghi et Alphadjo Cissè. Matteo Gabbia est, lui, entré en jeu en fin de match. Reste qu’aucun de ces trois joueurs ne semble destiné à occuper durablement une place de titulaire. Leur temps de jeu devrait diminuer au fil de la saison, sans qu’un autre Italien paraisse actuellement en mesure de prendre leur place.

Cinq autres joueurs du pays étaient restés sur le banc vendredi soir: Francesco Camarda, Christian Comotto, Filippo Terracciano, Pietro Terracciano et Lorenzo Torriani. Une nouvelle illustration de la place toujours plus réduite accordée aux joueurs italiens au sein de leur propre championnat.