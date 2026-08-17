Le footballeur Yael Trepy, 20 ans, est hospitalisé en soins intensifs à Sassari. Victime d'une noyade à Porto Cervo dimanche, il a été placé dans un coma artificiel.

AFP Agence France-Presse

Le jeune attaquant français de Cagliari Yael Trepy est hospitalisé à Sassari, nord de la Sardaigne, dans une unité de soins intensifs, a annoncé lundi son club à des médias italiens évoquant une noyade dans une piscine.

Le club de Cagliari «confirme que Yael Trepy est actuellement (...) en soins intensifs à l'hôpital de Sassari» et reste «en contact étroit avec le personnel médical et la famille du joueur», est-il écrit dans un communiqué. «Le club demande le respect de la vie privée et donnera plus de nouvelles dès que possible», ajoute Cagliari, qui ne fournit donc pas les circonstances de l'accident.

D'après le site internet du quotidien La Repubblica, Yael Trepy, 20 ans, a été victime d'une noyade dans une piscine dimanche à Porto Cervo, dans le nord de la Sardaigne. Aussi bien la Repubblica que le Corriere della Sera affirment que le jeune joueur a été rapidement secouru mais ajoutent qu'il a ingéré une grande quantité d'eau dans les poumons et qu'il a été placé dans un coma artificiel.