L'Inter Milan a remporté dimanche son 21e titre de champion d'Italie après une victoire décisive 2-0 contre Parme. Yann Sommer et Manuel Akanji ont brillé dans ce succès historique.

AFP Agence France-Presse

L'Inter Milan a décroché dimanche son 21e titre de champion d'Italie. Les Nerazzurri de Yann Sommer et Manuel Akanji ont décroché le succès dont ils avaient besoin contre Parme (2-0).

Avec 12 points d'avance sur le Napoli, champion sortant, l'Inter ne peut plus être rejointe en tête de la Serie A à trois journées de la fin du championnat. Ce 21e scudetto lui permet de désormais devancer de deux titres son rival de l'AC Milan, mais la Juventus et ses 36 sacres sont toujours loin devant au palmarès du calcio.

Dimanche, les hommes de Cristian Chivu ont fait la différence juste avant la mi-temps sur une réussite de Marcus Thuram (45e+1). Ils ont ensuite assuré leur succès en fin de match avec un deuxième but marqué par Henrikh Mkhitaryan (80e).

Le bon choix d'Akanji

Ce titre vient couronner une saison maîtrisée sur le plan national et fait quelque peu oublier une piteuse élimination en Ligue des champions. Les Nerazzurri avaient subi la loi des surprenants Norvégiens de Bodö/Glimt en barrages d'accession aux 8es de finale (5-2 sur l'ensemble des deux matches).

En faisant le choix de rejoindre Yann Sommer, son ancien coéquipier en sélection, en Lombardie, Manuel Akanji a visé juste. La rude concurrence en défense à Manchester City l'avait contraint à trouver une porte de sortie à la fin du dernier mercato estival. Le Zurichois, qui est rapidement devenu indispensable dans la défense à trois de Chivu, enrichit son palmarès d'un nouveau titre.