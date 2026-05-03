L'Inter Milan a décroché dimanche son 21e titre de champion d'Italie. Les Nerazzurri de Yann Sommer et Manuel Akanji ont décroché le succès dont ils avaient besoin contre Parme (2-0).
Avec 12 points d'avance sur le Napoli, champion sortant, l'Inter ne peut plus être rejointe en tête de la Serie A à trois journées de la fin du championnat. Ce 21e scudetto lui permet de désormais devancer de deux titres son rival de l'AC Milan, mais la Juventus et ses 36 sacres sont toujours loin devant au palmarès du calcio.
Dimanche, les hommes de Cristian Chivu ont fait la différence juste avant la mi-temps sur une réussite de Marcus Thuram (45e+1). Ils ont ensuite assuré leur succès en fin de match avec un deuxième but marqué par Henrikh Mkhitaryan (80e).
Le bon choix d'Akanji
Ce titre vient couronner une saison maîtrisée sur le plan national et fait quelque peu oublier une piteuse élimination en Ligue des champions. Les Nerazzurri avaient subi la loi des surprenants Norvégiens de Bodö/Glimt en barrages d'accession aux 8es de finale (5-2 sur l'ensemble des deux matches).
En faisant le choix de rejoindre Yann Sommer, son ancien coéquipier en sélection, en Lombardie, Manuel Akanji a visé juste. La rude concurrence en défense à Manchester City l'avait contraint à trouver une porte de sortie à la fin du dernier mercato estival. Le Zurichois, qui est rapidement devenu indispensable dans la défense à trois de Chivu, enrichit son palmarès d'un nouveau titre.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
35
51
82
2
SSC Naples
35
19
70
3
Milan AC
35
19
67
4
Juventus Turin
35
28
65
5
Côme 1907
35
31
62
6
AS Rome
34
19
61
7
Atalanta Bergame
35
15
55
8
Bologne FC
35
1
49
9
Sassuolo
35
-1
49
10
Lazio Rome
34
4
48
11
Udinese Calcio
35
-3
47
12
Parme Calcio
35
-17
42
13
Torino FC
35
-19
41
14
Genoa CFC
35
-8
40
15
Cagliari Calcio
35
-13
37
16
ACF Fiorentina
34
-7
37
17
US Lecce
35
-23
32
18
US Cremonese
34
-25
28
19
Hellas Vérone
35
-33
20
20
Pise SC
35
-38
18