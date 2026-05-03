Manchester United retrouve la Ligue des champions

Manchester United s'est qualifié pour la Ligue des champions après deux ans d'absence en battant Liverpool 3-2 dimanche à Old Trafford. Un but décisif de Kobbie Mainoo a scellé la victoire des Red Devils.

ATS Agence télégraphique suisse

Manchester United a fait coup double en battant son rival historique Liverpool et en assurant sa qualification pour la prochaine Ligue des champions, après deux ans d'absence. Les Red Devils se sont imposés 3-2 dimanche à Old Trafford.

Les Mancuniens menaient 2-0 à la mi-temps après des buts rapides de Matheus Cunha et Benjamin Sesko. Ils ont été rejoints à 2-2 (47e Szoboszlai, 56e Gakpo), mais l'ont emporté sur un dernier but de Kobbie Mainoo, le joueur qu'a relancé l'entraîneur Michael Carrick au début de son intérim.

A trois journées de la fin du championnat, Manchester United (3e, 64 pts) est assuré de finir parmi les cinq premières places qualificatives pour la grande Coupe d'Europe. Liverpool (4e, 58 pts) compte six points d'avance sur l'actuel sixième, Bournemouth.