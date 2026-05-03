Manchester United retrouve la Ligue des champions

Manchester United a fait coup double en battant son rival historique Liverpool et en assurant sa qualification pour la prochaine Ligue des champions, après deux ans d'absence. Les Red Devils se sont imposés 3-2 dimanche à Old Trafford.
Les Mancuniens menaient 2-0 à la mi-temps après des buts rapides de Matheus Cunha et Benjamin Sesko. Ils ont été rejoints à 2-2 (47e Szoboszlai, 56e Gakpo), mais l'ont emporté sur un dernier but de Kobbie Mainoo, le joueur qu'a relancé l'entraîneur Michael Carrick au début de son intérim.
A trois journées de la fin du championnat, Manchester United (3e, 64 pts) est assuré de finir parmi les cinq premières places qualificatives pour la grande Coupe d'Europe. Liverpool (4e, 58 pts) compte six points d'avance sur l'actuel sixième, Bournemouth.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City FC
33
37
70
3
Manchester United FC
35
15
64
4
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
0:2
35
3
58
6
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion FC
35
7
50
9
Chelsea FC
34
8
48
10
Fulham FC
35
-5
48
11
Everton FC
34
0
47
12
Sunderland AFC
35
-9
47
13
Newcastle United FC
35
-2
45
14
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace FC
34
-6
43
16
Nottingham Forest
34
-4
39
17
Tottenham Hotspur FC
2:0
35
-8
37
18
West Ham United FC
35
-19
36
19
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
35
-38
18