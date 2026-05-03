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Premier League
Manchester United retrouve la Ligue des champions

Manchester United s'est qualifié pour la Ligue des champions après deux ans d'absence en battant Liverpool 3-2 dimanche à Old Trafford. Un but décisif de Kobbie Mainoo a scellé la victoire des Red Devils.
Publié: il y a 16 minutes
Kobbie Mainoo a marqué le but décisif pour ManU face à Liverpool.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Manchester United a fait coup double en battant son rival historique Liverpool et en assurant sa qualification pour la prochaine Ligue des champions, après deux ans d'absence. Les Red Devils se sont imposés 3-2 dimanche à Old Trafford.

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Les Mancuniens menaient 2-0 à la mi-temps après des buts rapides de Matheus Cunha et Benjamin Sesko. Ils ont été rejoints à 2-2 (47e Szoboszlai, 56e Gakpo), mais l'ont emporté sur un dernier but de Kobbie Mainoo, le joueur qu'a relancé l'entraîneur Michael Carrick au début de son intérim.

A trois journées de la fin du championnat, Manchester United (3e, 64 pts) est assuré de finir parmi les cinq premières places qualificatives pour la grande Coupe d'Europe. Liverpool (4e, 58 pts) compte six points d'avance sur l'actuel sixième, Bournemouth.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City FC
Manchester City FC
33
37
70
3
Manchester United FC
Manchester United FC
35
15
64
4
Liverpool FC
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
Aston Villa
0:2
35
3
58
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
35
7
50
9
Chelsea FC
Chelsea FC
34
8
48
10
Fulham FC
Fulham FC
35
-5
48
11
Everton FC
Everton FC
34
0
47
12
Sunderland AFC
Sunderland AFC
35
-9
47
13
Newcastle United FC
Newcastle United FC
35
-2
45
14
Leeds United
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
34
-6
43
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
34
-4
39
17
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
2:0
35
-8
37
18
West Ham United FC
West Ham United FC
35
-19
36
19
Burnley FC
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
35
-38
18
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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