Le FC Thoune est champion de Suisse pour la première fois!

Le FC Thoune est officiellement champion de Suisse! Promu en Super League cette saison, le club bernois a fêté son premier sacre dimanche après la défaite de son dauphin Saint-Gall contre Sion (3-0). Plusieurs milliers de supporters réunis à la Stockhorn Arena ont pu vivre ce sacre sur écran géant et attendent désormais le retour en car de leurs héros.
Dominés par l'enjeu tant le week-end dernier devant leur public (défaite 1-0 contre Lugano) que samedi à Bâle (défaite 3-1), les Thounois ont eu besoin d'un coup de pouce pour finaliser leur sensationnel exploit. Ils peuvent remercier le FC Sion, qui a signé une nouvelle performance de choix en s'imposant à Saint-Gall.
Ce succès porte la patte en premier lieu de Mauro Lustrinelli, l'entraîneur, et du président Andres Gerber. Les deux hommes ont été les grands architectes de ce retentissant succès. Place désormais aux qualifications pour la Champions League!
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
35
35
74
2
FC St-Gall
35
22
63
3
FC Lugano
0:0
35
13
61
4
FC Sion
35
21
58
5
FC Bâle
35
6
56
6
Young Boys
0:0
35
4
49
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
35
6
46
2
Servette FC
1:0
35
3
46
3
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zurich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zurich
0:1
35
-27
27
6
FC Winterthour
35
-53
20