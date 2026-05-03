DE
FR

Le plus grand exploit de l'histoire?
Le FC Thoune est champion de Suisse pour la première fois!

C'est fait, le FC Thoune est champion de Suisse! Jamais le club de l'Oberland n'avait été sacré dans toute sa riche histoire, entamée en 1898. Le sacre des Bernois est officiel depuis ce dimanche.
Publié: 15:56 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
1/5
C'est fait, le FC Thoune est officiellement champion de Suisse!
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Le FC Thoune est officiellement champion de Suisse! Promu en Super League cette saison, le club bernois a fêté son premier sacre dimanche après la défaite de son dauphin Saint-Gall contre Sion (3-0). Plusieurs milliers de supporters réunis à la Stockhorn Arena ont pu vivre ce sacre sur écran géant et attendent désormais le retour en car de leurs héros.

Dominés par l'enjeu tant le week-end dernier devant leur public (défaite 1-0 contre Lugano) que samedi à Bâle (défaite 3-1), les Thounois ont eu besoin d'un coup de pouce pour finaliser leur sensationnel exploit. Ils peuvent remercier le FC Sion, qui a signé une nouvelle performance de choix en s'imposant à Saint-Gall.

Ce succès porte la patte en premier lieu de Mauro Lustrinelli, l'entraîneur, et du président Andres Gerber. Les deux hommes ont été les grands architectes de ce retentissant succès. Place désormais aux qualifications pour la Champions League! 

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
35
35
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
0:0
35
13
61
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Bâle
FC Bâle
35
6
56
6
Young Boys
Young Boys
0:0
35
4
49
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
1:0
35
3
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zurich
FC Zurich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
0:1
35
-27
27
6
FC Winterthour
FC Winterthour
35
-53
20
Barrages de relégation
Relégation
Mentionné dans cet article
Super League
Super League
FC Thoune
FC Thoune
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Super League
      Super League
      FC Thoune
      FC Thoune