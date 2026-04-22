Environ 70 joueurs de Serie A seraient liés à un réseau de prostitution à Milan. Des éléments visant des stars de grands clubs figureraient dans l’enquête.

Des joueurs de Serie A impliqués dans un scandale de prostitution

Des joueurs de Serie A impliqués dans un scandale de prostitution

Davide Malinconico

Un nouveau scandale secoue le football italien. Selon plusieurs médias italiens, environ 70 joueurs de Serie A seraient impliqués dans un réseau de prostitution. Parmi les clients présumés figureraient aussi des joueurs de grands clubs comme l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus Turin.

Au cœur de l’enquête se trouve une société d’événementiel et de promotion active dans le milieu de la nuit milanaise, désormais dans le viseur de la police. Quatre dirigeants de l’entreprise ont déjà été placés en résidence surveillée. Ils sont soupçonnés d’exploitation, de complicité de prostitution, de trafic de drogue et de blanchiment d’argent. Les autorités ont saisi des avoirs d’une valeur d’environ 1,1 million de francs. L’entreprise aurait recruté des femmes de manière ciblée pour des événements exclusifs. Celles-ci y auraient proposé des services sexuels rémunérés.

Pas seulement des footballeurs impliqués

Selon ces informations, du gaz hilarant aurait été consommé lors des soirées organisées. Cette substance n’est pas détectable lors des contrôles antidopage et serait particulièrement prisée par certains footballeurs professionnels.

Le fichier clients des dirigeants ressemble à un véritable Who’s Who de la haute société italienne. Outre des stars du ballon rond, on y trouverait aussi des entrepreneurs et des personnalités du monde du divertissement. Lors d’écoutes téléphoniques, le nom d’un pilote de Formule 1 aurait également été mentionné.

L’entreprise aurait mis en place un réseau de plus de 100 femmes afin d’organiser, pour de riches clients, des formules dites «tout compris». Elles incluraient des soirées dans des clubs haut de gamme, des nuits d’hôtel et la mise en relation avec des escorts. Les enquêteurs soupçonnent que ces activités se déroulaient principalement dans les lieux les plus luxueux de la nuit milanaise. Les investigations se poursuivent.