Max Kruse a marqué quatre buts pour l'Allemagne en 14 matches internationaux. Photo: freshfocus 1/5

Yannick Peng

Max Kruse (36 ans, 14 sélections) est connu des fans de football en Allemagne, mais aussi du grand public. Et pas toujours pour les bonnes raisons! L'international allemand a en effet beaucoup de scandales à son actif.

Aujourd'hui, une vieille histoire datant de 2013 refait surface. L'Allemagne disputait un match à Londres en novembre et Max Kruse s'était fait surprendre après avoir invité une escort-girl à l'hôtel de l'équipe. L'ancien footballeur, qui a disputé 307 matchs de première division, a donné tous les détails dans l'émission «Promi Big Brother» actuellement diffusée sur Sat.1.

Plusieurs joueurs de l'équipe d'Allemagne jouaient au poker à l'hôtel ce soir-là. «l'ambiance était à la fête», se souvient Max Kruse, qui jouait alors pour le Borussia Mönchengladbach et espérait bien gagner sa place pour la Coupe du monde 2014. «Puis, quelqu'un a dit: 'Max, fais donc venir une fille dans ta chambre». Une idée qui plaît à l'Allemand, qui la met à exécution. «Je suis retourné dans ma chambre, on a commencé à discuter, mais j'avais un mauvais pressentiment. Nous étions ensemble depuis cinq minutes lorsque j'ai entendu frapper à la porte». Le co-entraîneur Hansi Flick, que Max Kruse avait croisé dans le couloir peu avant, et le manager de l'équipe Oliver Bierhoff étaient au courant de la visite de la dame. «Renvoie-la chez elle, nous parlerons du reste demain», ont-ils ordonné à Max Kruse.

Max Kruse s'est donc fait surprendre. Parce qu'il n'avait pas été «assez attentif» et qu'il avait «fait venir la fille dans ma chambre», comme il le révèle lui-même à la télévision. «Normalement, j'étais toujours assez intelligent pour faire ça dans une autre chambre, à un autre étage». Si l'équipe nationale logeait par exemple au sixième étage, la dame venait alors dans une chambre au deuxième étage et l'y attendait.

Douze buts, mais pas de Coupe du monde

Le lendemain matin, les responsables de la Fédération allemand lui ont donné le choix: «Nous sommes satisfaits de tes performances. Mais si cette histoire sort, elle donnerait une très mauvaise image, tu ne peux pas faire ça. Soit tu te concentres sur le football, soit il n'y aura pas de Coupe du monde pour toi cet été». Durant cette saison de Bundesliga, le milieu offensif a marqué douze buts et a offert onze passes décisives. Lors de ce fameux match du 19 novembre 2013 à Wembley contre l'Angleterre, il était titulaire et l'Allemagne a gagné 1-0.

«Je me suis bien comporté», estime Max Kruse, «mais j'ai ensuite été plus ou moins écarté de l'équipe». Le sélectionneur Joachim Löw ne l'a pas emmené avec lui à la Coupe du monde 2014 au Brésil. «Là, je suis tombé des nues». D'autant que l'Allemagne a ensuite remporté le titre. «Ça aurait été génial d'être champion du monde. En ce qui concerne les escorts-girls, il y avait d'autres joueurs qui l'avaient fait, ils étaient peut-être un peu plus intelligents que moi...», regrette Max Kruse.