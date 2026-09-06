Une passe décisive de Manuel Akanji dans les arrêts de jeu a permis à l'Inter de renverser Naples dans un match complètement fou. En voici les moments forts!

ATS Agence télégraphique suisse

Après presque trois ans d'attente en Serie A, l'Inter est enfin venu à bout de Naples (3-2) samedi à San Siro. Mais le champion d'Italie en titre est passé tout près du KO face à sa bête noire et son dauphin de la saison dernière.

Quand l'Inter et le Napoli croisent le fer, cela fait souvent des étincelles. Les deux derniers champions d'Italie l'ont encore montré lors de cette affiche de la 3e journée au scénario déroutant, où les Napolitains ont mené 2-0 grâce à Matteo Politano (50e) et Rasmus Hojlund trois minutes plus tard, avant de se faire coiffer au poteau en fin de partie.

Lautaro Martinez a réduit l'écart à la 56e pour l'Inter, où évolue l'international suisse Manuel Akanji. Marcus Thuram a ensuite ramené les deux équipes à égalité de la tête (82e), avant que son capitaine n'inscrive le doublé pour sceller le score dans le temps additionnel, bien servi par Manuel Akanji.

Les Milanais retrouvent ainsi le succès face aux Partenopei, qu'ils n'avaient plus battus en championnat depuis décembre 2023. L'Inter, qui défiera le Real Madrid mardi en Ligue des champions, poursuit son sans faute avec neuf points.

L'AS Rome renverse l'Atalanta et reste en tête

Plus tard dans la soirée, l'AS Rome a également cueilli un 3e succès d'affilée en battant l'Atalanta sur le fil 2-1. Menés 1-0 jusqu'à la 89e, les Romains ont renversé le match avec Mario Hermoso (89e) et Matias Soule (90e+3). Une victoire qui leur permet de conserver leur statut de leader, en devançant les Nerazzuri à la différence de buts (+9 contre +5).