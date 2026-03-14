L'Inter Milan n'a pas su rebondir après sa défaite dans le derby: les Nerazzurri ont concédé un nul 1-1 contre l'Atalanta.

ATS Agence télégraphique suisse

Une semaine après sa défaite lors du derby contre l'AC Milan, l'Inter Milan a connu un nouveau revers en Serie A. Menant au score, le leader a dû se contenter d'un match nul 1-1 à domicile face à l'Atalanta Bergame.

Avec les Suisses Yann Sommer et Manuel Akanji dans le onze de départ, Francesco Esposito a donné l'avantage à l'Inter à la 26e. A la 82e, peu après le remplacement d'Akanji, Nikola Krstovic a permis aux visiteurs de sauver un point dans ce duel lombard.

Face à la Lazio Rome, les Rossoneri auront ainsi l'occasion dimanche de réduire l'écart à cinq points avec le leader. Après son élimination en seizièmes de finale de la Ligue des champions, l'Inter a encore deux chances de remporter un titre cette saison: en championnat et en Coupe d'Italie, où l'équipe de l'entraîneur Christian Chivu est en demi-finale.