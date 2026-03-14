Une semaine après sa défaite lors du derby contre l'AC Milan, l'Inter Milan a connu un nouveau revers en Serie A. Menant au score, le leader a dû se contenter d'un match nul 1-1 à domicile face à l'Atalanta Bergame.
Avec les Suisses Yann Sommer et Manuel Akanji dans le onze de départ, Francesco Esposito a donné l'avantage à l'Inter à la 26e. A la 82e, peu après le remplacement d'Akanji, Nikola Krstovic a permis aux visiteurs de sauver un point dans ce duel lombard.
Face à la Lazio Rome, les Rossoneri auront ainsi l'occasion dimanche de réduire l'écart à cinq points avec le leader. Après son élimination en seizièmes de finale de la Ligue des champions, l'Inter a encore deux chances de remporter un titre cette saison: en championnat et en Coupe d'Italie, où l'équipe de l'entraîneur Christian Chivu est en demi-finale.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
29
42
68
2
Milan AC
28
24
60
3
SSC Naples
29
15
59
4
Côme 1907
28
25
51
5
AS Rome
28
17
51
6
Juventus Turin
28
22
50
7
Atalanta Bergame
29
13
47
8
Bologne FC
28
3
39
9
Sassuolo
28
-3
38
10
Lazio Rome
28
0
37
11
Udinese Calcio
28
-8
36
12
Parme Calcio
29
-15
34
13
Torino FC
29
-18
33
14
Genoa CFC
28
-6
30
15
Cagliari Calcio
28
-8
30
16
US Lecce
29
-18
27
17
ACF Fiorentina
28
-12
25
18
US Cremonese
28
-18
24
19
Hellas Vérone
28
-27
18
20
Pise SC
28
-28
15