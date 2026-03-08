L'AC Milan bat l'Inter de Yann Sommer et relance la Serie A

Leader avec dix points d'avance au coup d'envoi de cette 246e édition du derby milanais, l'Inter qui restait sur quinze matches sans défaite (14 victoires et un nul), pouvait faire un pas décisif vers un 21e scudetto en cas de succès.
Mais les Nerazzurri, privés de Lautaro Martinez, blessé depuis deux semaines, et de Marcus Thuram, fiévreux et forfait de dernière minute, ont une nouvelle fois été contrariés par les Rossoneri.
Pervis Estupinan, muet depuis son arrivée en Serie A l'été dernier, a inscrit à la 35e minute d'une reprise en pleine lucarne le seul but d'une rencontre disputée sur un rythme élevé. Titulaire dans le but intériste, Yann Sommer n'a rien pu faire face à la frappe sèche de l'Equatorien.
En infligeant à l'Inter sa première défaite en championnat depuis le 23 novembre, et seulement sa quatrième cette saison, le Milan (2e, 60 pts) a réduit son retard à sept points et a repoussé Naples (3e, 56 pts) à quatre longueurs.
L'Inter en difficulté dans les gros matches
Eliminée de la Champions League en barrages d'accession aux 8e de finale par les Norvégiens de Bodo Glimt, l'équipe de Cristian Chivu a confirmé ses difficultés à s'exprimer lors des rendez-vous les plus importants.
L'Inter n'a plus remporté le derby milanais depuis avril 2024 et affiche depuis un bilan calamiteux de quatre défaites et deux nuls, toutes compétitions confondues.
A noter que Manuel Akanji a disputé l'intégralité de la rencontre dans les rangs nerazzurri, alors que Zachary Athekame et Ardon Jashari sont restés sur le banc rossonero.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
28
42
67
2
Milan AC
28
24
60
3
SSC Naples
28
14
56
4
Côme 1907
28
25
51
5
AS Rome
28
17
51
6
Juventus Turin
28
22
50
7
Atalanta Bergame
28
13
46
8
Bologne FC
28
3
39
9
Sassuolo
27
-2
38
10
Udinese Calcio
28
-8
36
11
Lazio Rome
27
-1
34
12
Parme Calcio
28
-12
34
13
Genoa CFC
28
-6
30
14
Cagliari Calcio
28
-8
30
15
Torino FC
28
-21
30
16
US Lecce
28
-17
27
17
ACF Fiorentina
28
-12
25
18
US Cremonese
28
-18
24
19
Hellas Vérone
28
-27
18
20
Pise SC
28
-28
15