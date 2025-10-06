L'AC Milan fait match nul 0-0 contre la Juventus à Turin, cédant la tête de la Serie A à Naples et à l'AS Roma. Ces derniers ont fait le travail en disposant respectivement de Genoa et de la Fiorentina.

La Juve et Milan se séparent sur un nul

Pas de vainqueur ni de buts entre la Juve et Milan Photo: ALESSANDRO DI MARCO

ATS Agence télégraphique suisse

L'AC Milan a cédé le contrôle de la Serie A à Naples et à l'AS Roma à l'issue de la 6e journée. Les Milanais ont récolté un point de leur nul 0-0 à Turin contre la Juventus.

Les Lombards peuvent s'en vouloir, eux qui ont obtenu un penalty à la 54e, mais Pulisic n'a pas réussi à transformer l'essai. Sans Jashari, blessé, et Athekame, sur le banc, les Rossoneri auraient pu décrocher la victoire sur le terrain de la Juventus, mais Rafael Leao n'a pu convertir ses deux chances, lui qui est entré à la 63e.

Avec ce point, Milan laisse filer Naples, vainqueur du Genoa 2-1 et l'AS Roma qui est allée s'imposer 2-1 à Florence contre la Fiorentina.