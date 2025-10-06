DE
Naples et la Roma en tête
La Juve et Milan se séparent sur un nul

L'AC Milan fait match nul 0-0 contre la Juventus à Turin, cédant la tête de la Serie A à Naples et à l'AS Roma. Ces derniers ont fait le travail en disposant respectivement de Genoa et de la Fiorentina.
Pas de vainqueur ni de buts entre la Juve et Milan
L'AC Milan a cédé le contrôle de la Serie A à Naples et à l'AS Roma à l'issue de la 6e journée. Les Milanais ont récolté un point de leur nul 0-0 à Turin contre la Juventus.

Les Lombards peuvent s'en vouloir, eux qui ont obtenu un penalty à la 54e, mais Pulisic n'a pas réussi à transformer l'essai. Sans Jashari, blessé, et Athekame, sur le banc, les Rossoneri auraient pu décrocher la victoire sur le terrain de la Juventus, mais Rafael Leao n'a pu convertir ses deux chances, lui qui est entré à la 63e.

Avec ce point, Milan laisse filer Naples, vainqueur du Genoa 2-1 et l'AS Roma qui est allée s'imposer 2-1 à Florence contre la Fiorentina.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
SSC Naples
SSC Naples
6
6
15
2
AS Rome
AS Rome
6
5
15
3
Milan AC
Milan AC
6
6
13
4
Inter Milan
Inter Milan
6
9
12
5
Juventus Turin
Juventus Turin
6
4
12
6
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
6
6
10
7
Bologne FC
Bologne FC
6
4
10
8
Côme 1907
Côme 1907
6
2
9
9
Sassuolo
Sassuolo
6
0
9
10
US Cremonese
US Cremonese
6
-1
9
11
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
6
0
8
12
Udinese Calcio
Udinese Calcio
6
-3
8
13
Lazio Rome
Lazio Rome
6
3
7
14
Parme Calcio
Parme Calcio
6
-4
5
15
US Lecce
US Lecce
6
-5
5
16
Torino FC
Torino FC
6
-8
5
17
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
6
-4
3
18
Hellas Vérone
Hellas Vérone
6
-7
3
19
Genoa CFC
Genoa CFC
6
-6
2
20
Pise SC
Pise SC
6
-7
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
