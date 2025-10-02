Geubbels, Itten, Carlos, Athekame et bien d’autres. Ils ont quitté la Suisse cet été pour tenter leur chance à l’étranger. Certains s’imposent immédiatement, comme un Suisse déjà très sollicité en Allemagne, tandis qu’un autre savoure la ferveur de 73’000 spectateurs.

Comment s’en sortent les joueurs partis de la Super League cet été?

Cedric Itten déjà indispensable à Düsseldorf

Au Fortuna Düsseldorf, l’attaquant de la Nati Cedric Itten (28 ans) n’a pas seulement trouvé sa place sur le terrain, il est aussi très sollicité en dehors. Le quotidien «Bild» s’enthousiasme, le décrivant comme «déjà à juste titre l’un des porte-parole du Fortuna!». Le «Rheinische Post», de son côté, met en avant «sa sympathie naturelle suisse».

Après son départ des Young Boys, Cedric Itten vit sa deuxième expérience à l’étranger. Le Fortuna, qui vise la promotion en Bundesliga, évolue sous forte pression. Mais l’attaquant suisse s’est déjà fait une place de choix grâce à ses performances: trois buts et une passe décisive en ce début de saison, ce qui en fait le meilleur buteur de son équipe.

Cédric Itten (à g.) est le meilleur buteur à Düsseldorf, ainsi qu'un invité très apprécié pour les interviews. Photo: IMAGO/DeFodi Images

Zachary Athekame découvre la Serie A avec Milan

Le jeune arrière droit Zachary Athekame (20 ans) ne récolte pas encore de notes spectaculaires en Italie. Mais son transfert à 10 millions de francs en provenance des Young Boys a marqué les esprits en Serie A. Lors de la victoire de l’AC Milan dans le choc contre Naples (2-1), le défenseur a été lancé pour les 20 dernières minutes, devant 73'000 spectateurs. Un moment fort pour le Suisse, qui compte deux apparitions en Serie A.

Zachary Athekame (à droite) a remporté la victoire avec Milan contre Naples. Photo: AP

Filip Ugrinic – Début difficile en Espagne

Lors de sa récente entrée en jeu face à l’Espanyol (2-2), Filip Ugrinic (26 ans) a signé «sa meilleure performance depuis son arrivée à Valence», selon le quotidien sportif espagnol «AS». «Nous avons vu quel excellent footballeur il est», ajoutait le journal. Un signe encourageant, mais la suite a été plus compliquée: lors de la défaite décevante à domicile contre Oviedo (1-2) mardi soir, l’international suisse aux quatre sélections est resté 90 minutes sur le banc.

Arrivé de YB pour environ 3 millions de francs, Filip Ugrinic est pourtant considéré comme l’un des meilleurs transferts d’un FC Valence en difficulté. Mais en un mois et demi, il n’a encore jamais été titularisé.

Kevin Carlos à la peine en France

Son départ du FC Bâle contre un chèque de 6 millions de francs est déjà vivement critiqué dans le sud de la France. Les médias pointent des «carences techniques» chez Kevin Carlos (24 ans). L’attaquant lutte pour se faire une place à Nice, mais reste en retrait: 5 matches disputés, 0 but, 0 passe décisive, et une dernière rencontre passée intégralement sur le banc.

Kevin Carlos (à g.) n'a pas encore réussi à s'imposer à Nice. Photo: keystone-sda.ch

Anton Kade - Malchanceux dès ses débuts en Allemagne

L’aventure en Bundesliga ne fait que commencer pour Anton Kade. Mais une blessure au pied a rapidement freiné le joueur arrivé de Bâle, juste après son transfert à Augsbourg. Sa seule apparition à ce jour reste une courte entrée en jeu face au Bayern (2-3). Entre-temps, il n’a pas manqué grand-chose: son équipe a perdu ses trois derniers matches.

Leon Avdullahu est déjà un patron à Hoffenheim

Six matches officiels, six titularisations. Dans l’ombre du débat sur son changement de sélection entre la Suisse et le Kosovo, on en oublierait presque que Leon Avdullahu (20 ans), parti du FC Bâle pour 8 millions de francs, justifie déjà les grands espoirs placés en lui au TSG Hoffenheim. Annoncé en juin comme un «transfert souhaité» malgré plusieurs options concurrentes, le Soleurois a aussitôt hérité du numéro 7.

Willem Geubbels – Paris lui tend les clés

Le Paris FC n’a plus rien d’un club modeste. Derrière lui, la richissime famille Arnault – propriétaire du groupe LVMH – injecte des moyens colossaux. L’été dernier, près de 60 millions de francs ont été investis sur le marché des transferts, dont environ un septième pour l’ancien joueur du FC Bâle Willem Geubbels (24 ans). Mais son impact reste limité: un seul but en cinq matches, et une équipe qui navigue en milieu de tableau (11e place).

Willem Geubbels ne convainc pas encore à Paris. Photo: AFP

Maksim Paskotsi - Un début de rêve en Belgique

Depuis peu, il ne fait plus aucun doute que le championnat belge surclasse lae championnat Suisse, mais Maksim Paskotsi (22 ans) prouve qu’un joueur de Super League peut aussi s’imposer rapidement à l’étranger. Cinq jours seulement après son départ de GC, Maksim Paskotsi est titularisé à La Gantoise début août… et marque dès sa première apparition. Depuis, le défenseur central ne quitte plus le onze de départ du club, actuellement cinquième du championnat belge.

L'ancien défenseur du GC Maksim Paskotsi fait des débuts de rêve en Belgique. Photo: AFP

Daniel Denoon veut apprendre des grands en Italie

Fraîchement parti du FC Zurich ,Daniel Denoon (21 ans) a décrit ses débuts en Serie A comme un «grand sentiment» après le match nul 1-1 contre l’Atalanta en août. Titulaire dès son premier match avec Pise, le défenseur n’a plus rejoué depuis en raison d’une blessure. Le jeune Suisse doit donc faire preuve de patience, mais bénéficie désormais de l’expérience d’un mentor de renom: Raul Albiol (40 ans), international espagnol comptant 58 sélections, arrivé début septembre et lui aussi défenseur.

Dereck Kutesa – Conquérir les cœurs en Grèce

Quelle meilleure façon de séduire rapidement les supporters d’un nouveau club qu’avec un but décisif? Dereck Kutesa (27 ans) l’a compris. Après son départ libre du Servette FC pour l’AEK Athènes, il a marqué le 2-0 lors du match retour décisif des playoffs de la Conference League contre Anderlecht. Il avait déjà trouvé le chemin des filets lors du tour de qualification précédent. En championnat, l’ailier, international suisse depuis un an et demi, doit encore trouver ses repères et n’a pas encore marqué.

Sascha Britschgi relève le défi de la Serie A

Directement en Serie A après seulement deux bons mois en professionnel en Suisse et quatre apparitions? Beaucoup ont levé les sourcils après le transfert de Sascha Britschgi (19 ans) de Lucerne à Parme. L’Italie n’étant pas toujours l’endroit idéal pour les jeunes joueurs, le défi semblait énorme. Mais le joueur de Suisse centrale se fait déjà remarquer: après avoir marqué son premier but en Coupe, il a fait ses débuts en Serie A et a participé à la première victoire cruciale de Parme contre le Torino (2-1).

Sascha Britschgi (à gauche), le jeune lucernois, s'oppose à ses nouveaux adversaires de la série A. Photo: keystone-sda.ch

Albian Hajdari - bien accroché à la Bundesliga

Comme Leon Avdullahu, Albian Hajdari (22 ans) a fait parler davantage de son changement d'équipe nationale, de la Suisse au Kosovo, que de ses performances sportives. Pourtant, le défenseur de Lugano, parti pour Hoffenheim à coup de millions, s’est immédiatement imposé dans le onze de départ en Bundesliga. Les notes restent encore mitigées selon le magazine spécialisé Kicker, mais Albian Hajdari semble bien parti pour s’installer durablement.

Christian Gomis – Les feux de la rampe en deuxième division

À Schalke, le nouvel attaquant venu de Winterthour a rapidement séduit son entraîneur Miron Muslic, qui le décrit comme un «attaquant pur sang». Christian Gomis (25 ans) a été titularisé trois fois depuis son arrivée, mais doit encore se montrer décisif. Son transfert, d’un million de francs, a été filmé dès le premier jour: l’équipe vidéo de Schalke a publié un montage de huit minutes sur YouTube, suivi par 240'000 abonnés, montrant l’arrivée du Sénégalais dans le club de 2e Bundesliga, actuellement en lutte pour un retour dans l’élite.

