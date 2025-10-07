Manuel Akanji impressionne à l'Inter Milan après seulement un mois. Le défenseur suisse est déjà considéré comme un pilier de l'équipe, recevant des éloges des médias et de légendes du club comme Cristian Vieri.

1/7 Après seulement quelques semaines, Manuel Akanji est déjà devenu incontournable à l'Inter. Photo: AFP

Carlo Emanuele Frezza

Manuel Akanji a rapidement convaincu lors de son premier mois à l'Inter. Après la victoire contre Cremonese samedi dernier, la Gazzetta dello Sport lui a attribué la note de 7 sur 10 et a écrit: «Un pilier toujours plus grand de l'équipe. Personne ne peut passer à côté de lui».

Si le match contre le promu n'était pas un test de résistance absolu, Manuel Akanji a déjà démontré de manière impressionnante que l'Inter ne peut et ne veut plus se passer de lui. Le défenseur central semble s'être parfaitement familiarisé avec le jeu tactique et rigoureux de la Serie A.

Un prêt qui devrait devenir permanent

Actuellement prêté à l'Inter, il semble déjà certain que Manuel Akanji restera à Milan au-delà de cette saison. C’est du moins ce que Fabrizio Romano a laissé entendre: «Je répète à 101% ce que j’ai déjà dit il y a quelques jours: l’Inter a l’intention absolue, claire et directe de lever l’option d’achat de 15 millions d’euros pour Akanji».

Le maillot de Cristian Vieri

Les éloges pour Manuel Akanji ne viennent pas seulement des journalistes et experts en transferts, mais aussi des légendes de l’Inter. Cristian «Bobo» Vieri, ancien attaquant de classe mondiale, déclare à Dazn: «Il n’y avait personne de mieux qu’Akanji. Avec lui, l’Inter a pris le défenseur le plus fort disponible en Europe».

Cet hommage devrait toucher particulièrement le Winterthourois. Juste après son transfert de Manchester City à l'Inter, il avait révélé son tout premier maillot de foot: celui de Cristian Vieri à l’Inter. «Ce club a donc fait partie de moi très tôt, même si je n’étais pas vraiment un fan de l’Inter», confiait-il.

Interrogé à ce sujet, Cristian Vieri se dit flatté: «Déjà à l’époque, Manuel Akanji avait choisi le bon maillot. J’irai volontiers lui rendre visite pour faire sa connaissance».

Une pause avec la Nati avant de reprendre l’Inter

Avant de pouvoir retrouver ses coéquipiers à l’Inter, Manuel Akanji doit disputer deux matches décisifs avec la Nati pour les qualifications à la Coupe du monde. Mais en Italie comme en Suisse, l’avis est unanime: fans, experts et légendes comme Cristian Vieri s’accordent à dire que Manuel Akanji est déjà un coup de cœur à l’Inter.