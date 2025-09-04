Lia Wälti, capitaine de l'équipe nationale suisse, quitte Arsenal après sept ans pour rejoindre la Juventus. Dans une vidéo émouvante, elle exprime sa gratitude envers le club londonien, qu'elle considère comme sa deuxième famille.

1/2 Lia Wälti fait ses adieux à Arsenal en remportant la Ligue des champions. Photo: IMAGO/Alexandra Fechete

Ramona Bieri et Christian Finkbeiner

«Bonjour à la famille d'Arsenal. Ça va être vraiment dur», déclare la capitaine de l’équipe nationale suisse Lia Wälti dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, déjà les mouchoirs à la main. C’est avec une grande émotion qu’elle annonce son départ du club londonien.

Après sept ans et 183 matchs toutes compétitions confondues, Lia Wälti s’envole vers l’Italie pour rejoindre la Juventus de Turin, où elle retrouvera sa coéquipière de la Nati Viola Calligaris. Le club italien a confirmé son arrivée quelques heures plus tard, selon les informations de Blick.

La décision n’a pas été facile à prendre pour la milieu de terrain suisse. Tout au long de sa vidéo, elle lutte contre ses émotions: «Arsenal est tellement plus qu’un club pour moi. Il est devenu ma maison, ma deuxième famille, mon havre de paix. Je n’ai que de beaux souvenirs dans mon cœur».

Avec Arsenal, Lia Wälti a remporté le championnat d’Angleterre en 2019, la FA League Cup en 2023 et, plus récemment, la Women’s Champions League en 2025.

«Cela n'aurait pas pu mieux se terminer»

La finale européenne, remportée 1-0 contre Barcelone, devait être son dernier match avec les Gunners. Bien qu’elle n’ait pas été sur le terrain, Lia Wälti souligne qu’elle a toujours eu la certitude que l’équipe pouvait décrocher le titre. «Cela n’aurait pas pu mieux se terminer», confie-t-elle, visiblement émue.

Les dernières années n’ont pas été faciles. En 2024, après quelques petits soucis au genou en début d’année, Lia Wälti a subi une grave blessure en mars, puis a dû se faire enlever un abcès en novembre. Ces épreuves l’ont fait grandir: «Merci pour tout, Arsenal», conclut-elle, avant d’essuyer ses larmes.