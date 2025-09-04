DE
FR

Elle rejoint la Serie A
En larmes, Lia Wälti annonce son départ d'Arsenal

Lia Wälti, capitaine de l'équipe nationale suisse, quitte Arsenal après sept ans pour rejoindre la Juventus. Dans une vidéo émouvante, elle exprime sa gratitude envers le club londonien, qu'elle considère comme sa deuxième famille.
Publié: il y a 17 minutes
Partager
Écouter
1/2
Lia Wälti fait ses adieux à Arsenal en remportant la Ligue des champions.
Photo: IMAGO/Alexandra Fechete
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Ramona Bieri et Christian Finkbeiner

«Bonjour à la famille d'Arsenal. Ça va être vraiment dur», déclare la capitaine de l’équipe nationale suisse Lia Wälti dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, déjà les mouchoirs à la main. C’est avec une grande émotion qu’elle annonce son départ du club londonien.

Après sept ans et 183 matchs toutes compétitions confondues, Lia Wälti s’envole vers l’Italie pour rejoindre la Juventus de Turin, où elle retrouvera sa coéquipière de la Nati Viola Calligaris. Le club italien a confirmé son arrivée quelques heures plus tard, selon les informations de Blick.

La décision n’a pas été facile à prendre pour la milieu de terrain suisse. Tout au long de sa vidéo, elle lutte contre ses émotions: «Arsenal est tellement plus qu’un club pour moi. Il est devenu ma maison, ma deuxième famille, mon havre de paix. Je n’ai que de beaux souvenirs dans mon cœur».

A lire aussi
Lia Wälti a dû passer par la case hôpital
«Abandonner: pas une option»
Lia Wälti a dû passer par la case hôpital
Découvrez notre onze type
Euro 2025
Cinq nationalités représentées
Découvrez notre onze type

Avec Arsenal, Lia Wälti a remporté le championnat d’Angleterre en 2019, la FA League Cup en 2023 et, plus récemment, la Women’s Champions League en 2025.

«Cela n'aurait pas pu mieux se terminer»

La finale européenne, remportée 1-0 contre Barcelone, devait être son dernier match avec les Gunners. Bien qu’elle n’ait pas été sur le terrain, Lia Wälti souligne qu’elle a toujours eu la certitude que l’équipe pouvait décrocher le titre. «Cela n’aurait pas pu mieux se terminer», confie-t-elle, visiblement émue.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Les dernières années n’ont pas été faciles. En 2024, après quelques petits soucis au genou en début d’année, Lia Wälti a subi une grave blessure en mars, puis a dû se faire enlever un abcès en novembre. Ces épreuves l’ont fait grandir: «Merci pour tout, Arsenal», conclut-elle, avant d’essuyer ses larmes.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Juventus Turin
Juventus Turin
2
3
6
1
SSC Naples
SSC Naples
2
3
6
3
US Cremonese
US Cremonese
2
2
6
4
AS Rome
AS Rome
2
2
6
5
Udinese Calcio
Udinese Calcio
2
1
4
6
Inter Milan
Inter Milan
2
4
3
7
Lazio Rome
Lazio Rome
2
2
3
8
Milan AC
Milan AC
2
1
3
9
Côme 1907
Côme 1907
2
1
3
10
Bologne FC
Bologne FC
2
0
3
11
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
2
0
2
12
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
2
0
2
13
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
2
-1
1
13
Pise SC
Pise SC
2
-1
1
15
Genoa CFC
Genoa CFC
2
-1
1
16
Parme Calcio
Parme Calcio
2
-2
1
17
US Lecce
US Lecce
2
-2
1
18
Hellas Vérone
Hellas Vérone
2
-4
1
19
Torino FC
Torino FC
2
-5
1
20
Sassuolo
Sassuolo
2
-3
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus