Les Suisses décisifs?
Les Italiens voient Zachary Athekame dans le onze de départ du Milan

Si l'on en croit les initiés de l'AC Milan, le deux Suisses Zachary Athekame et Ardon Jashari devraient occuper une place décisive dans l'effectif à l'aube de la nouvelle saison.
Publié: il y a 37 minutes
Depuis une semaine, Zachary Athekame est sous contrat avec le Milan.
Photo: Getty Images
Christian_Müller_Redaktor Sport_Blick_3-Bearbeitet (1).jpg
Christian Müller

Lorsque le Milan AC débutera sa nouvelle saison de série A samedi contre Cremonese, les fans suisses auront tout intérêt à regarder le match. En effet, avec Ardon Jashari et Zachary Athekame, deux Suisses peuvent espérer jouer des minutes sous le maillot des Rossoneri.

A long terme, les deux nouvelles recrues devraient faire partie de la formation de base. Du moins, si l'on en croit nos confrères avertis de la «Gazzetta dello Sport». Dans ses prévisions pour la saison, la bible italienne du sport s'attend à ce que l'équipe de Massimiliano Allegri évolue dans un système 4-3-3 avec Athekame à l'arrière droit et Jashari au milieu gauche. L'ancien joueur d'YB serait ainsi préféré à l'Espagnol Alex Jimenez, qui a principalement occupé le côté droit lors de la dernière partie de la saison dernière. 

Athekame se réjouit de jouer à San Siro

Pour Zachary Athekame, tout va très vite ces jours-ci. Son transfert de 10 millions d'YB à Milan a été officialisé il y a une semaine seulement. Désormais, il pourrait déjà évoluer pour la première fois dans la mythique enceinte de San Siro. «Je ne ressens aucune nervosité ni pression», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. «Milan est un club de tradition avec un grand stade. San Siro augmente encore mon envie de jouer.»

Concernant son style de jeu, le double national suisse et nigérian déclare: «J'aime aller de l'avant et attaquer. Normalement, je joue comme arrière droit dans une défense à quatre, mais je peux aussi couvrir toute l'aile dans un 3-5-2. Je suis à la disposition de l'entraîneur partout où il a besoin de moi.»

Zachary Athekame échange régulièrement avec l'entraîneur Allegri sur son rôle: «Il m'a dit que l'Italie était idéale pour les défenseurs, car ils peuvent y apprendre beaucoup sur le plan tactique. Je me réjouis donc vraiment de débuter.» Reste à savoir si ce départ aura lieu dès ce samedi.

Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
