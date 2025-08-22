Le Bayern à nouveau grand favori de la Bundesliga

La saison de Bundesliga débute ce week-end. Le Bayern sera-t-il à nouveau le leader incontesté? Quelles équipes sont menacées dans la lutte contre la relégation? Blick fait le point.

1/5 Le Bayern est à nouveau le grand favori en Bundesliga. Photo: imago/HMB-Media

Lino Dieterle

La nouvelle saison de Bundesliga débute ce week-end. Une fois de plus, l’équipe à battre sera bien évidemment le Bayern Munich. Les Munichois sont à tel point favoris que parier sur eux ne rapporterait pas grand-chose. Blick fait le point sur les forces en présence chez nos voisins avant le début du championnat.

Qui peut embêter le Bayern?

Les experts habituels comme Lothar Matthäus ou Didi Hamann déclarent donc le Bayern grand favori. «Qui d’autre?», demande rhétoriquement ce dernier dans «Bild»: «Leverkusen aura du mal, Leipzig aussi… à la rigueur Dortmund. La référence pour le Bayern sera la Ligue des champions.» Et c’est justement pour cela que les Munichois ont notamment engagé Luis Diaz de Liverpool pour la coquette somme de 75 millions d’euros.

Pour Matthäus aussi, le BVB, qui s’est stabilisé à l’intersaison après le changement d’entraîneur pour Niko Kovac, est le challenger le plus dangereux pour les Bavarois. Et ce, bien que le BVB n’ait présenté aucune autre recrue depuis l’engagement de Jobe Bellingham (pour environ 30 millions en provenance de Sunderland).

Contrairement à Leverkusen, Dortmund n’a guère enregistré de départs importants. À l’exception de Jamie Gittens, Kovac peut compter sur les mêmes forces que lors de l’excellente deuxième partie de saison. Il en va tout autrement pour Leverkusen, dont l’équipe gagnante en 2024 s’est définitivement disloquée. Xhaka, Frimpong, Tah, Wirtz ne sont que les noms les plus connus qu’Erik ten Hag doit compenser. Si Leverkusen se qualifie à nouveau pour la Ligue des champions, tout le monde au club sera satisfait.

Et Leipzig? Le club était le principal contradicteur du Bayern à l’intersaison, avant qu’une crise de forme sans précédent n’entraîne un changement d’entraîneur au printemps. Comment l’équipe se présentera-t-elle sous la houlette d’Ole Werner? Les impressions recueillies lors de la préparation ne permettent pas d’affirmer que Leipzig pourra s’imposer contre le Bayern vendredi soir (à partir de 20h30), ni pendant le reste de la saison.

Plusieurs candidats à la relégation

A l’autre bout du tableau, la situation de départ est moins claire. Le candidat numéro 1 à la relégation n’est pas l’un des promus, mais l’outsider Heidenheim. «Si quelqu’un peut faire en sorte que Heidenheim ne soit pas relégué, c’est bien l’entraîneur Frank Schmidt», déclare Lothar Matthäus. Malgré tout, dans son pronostic pour la saison, il place le club à la dernière place.

Outre Heidenheim, St. Pauli et le HSV sont considérés comme des candidats à la relégation. Le Werder Brême, troisième club du nord, sera-t-il lui aussi relégué? L’élimination douloureuse au premier tour de la coupe a de quoi alimenter les craintes.

Mais d’autres équipes pourraient être menacées également à l’image de Cologne, Augsbourg ou encore Union Berlin.