Le FC Bâle s'apprête à recruter un nouveau Salah

Dernière mise à jour: il y a 41 minutes

Ibrahim Salah devrait rejoindre le FC Bâle. L'attaquant de 23 ans arrive en provenance du Stade rennais. Les détails du transfert ne sont pas encore connus.

1/2 Ibrahim Salah serait sur le point d'être transféré de Rennes vers Bâle. Photo: Getty Images

Blick Sport

C'est un nouveau Salah pour le FCB. 11 ans après le départ de Mohamed Salah, aujourd'hui star de Liverpool, Ibrahim Salah devrait rejoindre rhénan. Comme le rapporte «L'Équipe», le FC Bâle et le Stade rennais seraient tombés d'accord. Aucune information n'a filtré sur les modalités. Selon Transfermarkt, la valeur marchande du Marocain est de 3 millions d'euros.

L'attaquant a rejoint Rennes en janvier 2023 en provenance du KAA Gent, puis a été prêté au Stade brestois la saison dernière. En 21 matches au total (pour une durée moyenne de 31 minutes) en Ligue 1, Coupe et Ligue des champions, il a marqué deux buts et délivré une passe décisive.



