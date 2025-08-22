Le FC Bâle s'apprête à recruter un nouveau Salah

1/2
Ibrahim Salah serait sur le point d'être transféré de Rennes vers Bâle.
Photo: Getty Images
Blick Sport
C'est un nouveau Salah pour le FCB. 11 ans après le départ de Mohamed Salah, aujourd'hui star de Liverpool, Ibrahim Salah devrait rejoindre rhénan. Comme le rapporte «L'Équipe», le FC Bâle et le Stade rennais seraient tombés d'accord. Aucune information n'a filtré sur les modalités. Selon Transfermarkt, la valeur marchande du Marocain est de 3 millions d'euros.
À lire aussi sur le foot
L'attaquant a rejoint Rennes en janvier 2023 en provenance du KAA Gent, puis a été prêté au Stade brestois la saison dernière. En 21 matches au total (pour une durée moyenne de 31 minutes) en Ligue 1, Coupe et Ligue des champions, il a marqué deux buts et délivré une passe décisive.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1
Tour final
Tour de relégation