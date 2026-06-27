Un espoir de la Nati change de club en Italie

Alessandro Romano quitte l'AS Roma pour rejoindre Cagliari. Ce transfert rapporte non seulement près de sept millions d'euros à la Louve, mais il permet également à Winterthour d'empocher de l'argent.

Carlo Emanuele Frezza

L'avenir d'Alessandro Romano, espoir de la Nati, est désormais clair. Selon les informations de Blick, le milieu de terrain défensif quitte l'AS Roma pour rejoindre Cagliari, toujours en Serie A, pour un peu moins de 7 millions d'euros. Samedi après-midi, il a signé un contrat avec les Rossoblù jusqu'en 2030, mais l'annonce officielle n'a pas encore été faite.

Plusieurs raisons expliquent que ce transfert se concrétise aujourd’hui. Cagliari s’était déjà intéressé à Alessandro Romano il y a un an, mais la Roma avait alors bloqué le transfert. Aujourd’hui, la Louve doit générer des recettes en termes de transfert d’ici le 30 juin pour se conformer aux règles du fair-play financier. Parallèlement, ils ne pouvaient pas garantir au Zurichois un temps de jeu régulier.

Des projets clairs à Cagliari

C’est précisément ce qu'Alessandro Romano devrait obtenir en Sardaigne. Avec son profil, ce double national suisse et italien s’intègre parfaitement dans le système en 3-5-2 de l’entraîneur Fabio Pisacane. Le coach de Cagliari est considéré comme un promoteur des jeunes joueurs et, lors de sa première saison sur le banc, il a mené les Sardes à la 14e place avec le troisième effectif le plus jeune de toute la Serie A.

Ces dernières semaines, Fabio Pisacane a tout mis en œuvre pour convaincre Alessandro Romano de rejoindre Cagliari. C’est dire à quel point il apprécie ce joueur de l’équipe nationale espoirs, qui a porté le brassard de capitaine à différents niveaux. Selon les informations de Blick, un long entretien téléphonique a également eu lieu entre les deux hommes ces dernières semaines. Des entraîneurs d’autres clubs italiens (Palerme et Turin) ont également pris personnellement le téléphone. Mais c’est finalement Cagliari qu'Alessandro Romano a choisi.

Winterthour en profite

Ce n’est que la saison dernière que le Zurichois a fait ses débuts professionnels avec la Roma, avant d’être prêté à Spezia, en Serie B, pour la deuxième partie de la saison. Bien qu’il ait été relégué avec le club ligure, il a laissé une belle impression grâce à son intelligence de jeu, son excellent pied gauche et son physique. Il va désormais franchir une nouvelle étape de son développement à Cagliari et renforcer le milieu de terrain des Rossoblù. Il aura en outre l’occasion de faire ses preuves au plus haut niveau dans l’un des cinq meilleurs championnats européens.

Le FC Winterthour profite également de ce transfert. Lorsqu'Alessandro Romano a quitté la Schützenwiese pour rejoindre le centre de formation de la Roma il y a quatre ans, le club de Winterthour s’était assuré une participation de 15% sur une éventuelle revente. Grâce à ce transfert à Cagliari, près d’un million d’euros vont désormais alimenter les caisses du club zurichois – une somme dont le club, relégué de Super League, a bien besoin.