Une footballeuse virée parce qu'elle était enceinte

Le Tribunal arbitral du sport a condamné la Lazio à verser une amende à la Suédoise Maja Göthberg, dont le contrat avait été résilié en raison de sa grossesse. Un précédent important.

AFP Agence France-Presse

La Fifpro, syndicat mondial des joueurs et joueuses professionnels, a qualifié mercredi d'historique le récent arrêt du Tribunal arbitral du sport (TAS) donnant raison à la Suédoise Maja Göthberg dont le contrat avec la Lazio Rome avait été résilié en 2024 à cause de sa grossesse. «Le TAS a donné raison à une footballeuse suédoise dans une affaire historique relative à la maternité qui pourrait influencer la manière dont les protections liées à la grossesse seront appliquées à l'avenir dans le football professionnel», s'est félicité la Fifpro.

«Le TAS a estimé que le club italien de la Lazio Femminile avait illégalement résilié le contrat de travail en raison de la grossesse de Maja Göthberg et a ordonné au club de verser une indemnité. Cet arrêt établit également un précédent important concernant la confidentialité des informations médicales liées à la grossesse», poursuit le syndicat.

« «Une grossesse ne doit jamais être traitée comme un problème ou une raison pour empêcher une joueuse d'avoir une opportunité de travail.» Maja Göthberg »

Dans son arrêt publié le 11 juin, le TAS a indiqué que «les parties étaient parvenues à un accord les liant avant même l'annonce par la joueuse de sa grossesse», même si aucun document n'avait été signé. L'instance a condamné la Lazio à payer à Maja Göthberg 69'333 euros d'indemnité après avoir mis fin aux négociations pour prolonger son contrat.

La milieu de terrain avait initialement porté l'affaire devant la Chambre de résolution des litiges de la FIFA, qui n'avait pas tranché en sa faveur. Elle a ensuite saisi le TAS. Dans un communiqué, Göthberg a estimé que «cet arrêt envoie le message qu'une grossesse ne doit jamais être traitée comme un problème ou une raison pour empêcher une joueuse d'avoir une opportunité de travail».



