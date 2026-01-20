Yann Sommer parle d'Arsenal et de son avenir

À 37 ans, Yann Sommer s’est imposé parmi les meilleurs gardiens du monde. Pilier d’un Inter Milan ambitieux, le Suisse, dont l'avenir reste incertain, vise le Scudetto et aborde les sommets européens avec une sérénité totale.

Sven Schoch

Le décor des grandes soirées européennes face à Arsenal lui correspond parfaitement. Yann Sommer a depuis longtemps rejoint le cercle des meilleurs gardiens du monde. Sa nomination l’an dernier dans la liste du Ballon d’Or constitue une preuve supplémentaire de son statut d’exception. Seuls deux portiers l'ont devancés au classement: Gianluigi Donnarumma (Manchester City) et Alisson (Liverpool FC). Joueur d’équipe, Sommer redistribue les louanges: «Nous défendons de manière extrêmement méticuleuse. Évoluer avec une telle défense devant moi est un rêve pour un gardien».

Depuis l’automne dernier, cette arrière-garde solide compte aussi le patron de la défense suisse Manuel Akanji. «Je suis extrêmement heureux qu’il soit là. Avec sa qualité, son expérience et son caractère, il représente une énorme plus-value pour nous», souligne Sommer à propos de son compatriote. Il apporte une «expérience de vainqueur de la Ligue des champions». «Ce n’est un secret pour personne que j’aime jouer avec lui. C’était déjà le cas en équipe nationale.»

«Nous voulons gagner le Scudetto»

Lorsque en septembre, après deux journées de championnat, des commentateurs italiens spéculaient déjà sur un remplacement du Suisse, Sommer a immédiatement répondu par des arrêts décisifs et une série de quatre victoires. Avec désormais 13 matches officiels consécutifs sans encaisser le moindre but, plus personne ne remet en cause son statut. Pour sa troisième saison, l’homme fort de Inter Milan poursuit des objectifs élevés: «En tant qu’équipe, nous faisons un travail incroyable. Il sera crucial de conserver cette constance au cours des deux prochains mois. À la fin, nous voulons à nouveau remporter le Scudetto. La saison passée, il nous a manqué un point pour soulever le trophée».

Le Bâlois a déjà profondément marqué le football italien. En 2024, l’ancien gardien du FC Bayern Munich et du Borussia Mönchengladbach a été sacré champion d'Italie. Au printemps dernier, les Nerazzurri ont atteint la finale de la plus prestigieuse compétition européenne grâce aux mains magiques de Sommer, après 120 minutes totalement folles lors du match retour face au FC Barcelona. À Milan, la tifoseria évoque encore ce soir mémorable dans la plus bruyante arène de béton d’Italie: «Pazza Sommer!»

Il confie qu’il s’en souviendra toute sa vie. L’icônique Fabio Capello, désormais consultant TV, a placé la barre très haut avec une comparaison audacieuse avec la légende interiste Julio César: «Il a arrêté Lionel Messi, Yann a arrêté Lamine Yamal.» Diego Benaglio, lui aussi ancien pilier de la sélection suisse, a rappelé à propos de Sommer l’art majeur «de ne pas se laisser déstabiliser, de rester solide mentalement».

Toutes ces qualités sont de nouveau requises. Mardi soir, le Suisse aura les Gunners face à lui, et une semaine plus tard se profile un déplacement en Allemange pour y défier le Borussia Dortmund: «Nous avons besoin de points lors des deux prochains matches pour atteindre l’objectif d’une place dans le top 8». Les rencontres à l’extérieur contre Atlético Madrid (1-2) et à domicile face à Liverpool (0-1) ne se sont récemment pas déroulées comme espéré, a-t-il confié à Blick.

Avenir ouvert

À la veille du sommet face au leader de Premier League, le routinier suisse évoque «une affiche excitante et un défi passionnant». Son impatience est palpable: «Arsenal fait partie des trois meilleures équipes anglaises depuis plusieurs années. Ils ont énormément de qualité dans le jeu de possession et évoluent avec beaucoup de vitesse». On perçoit clairement, à travers leurs automatismes, «qu’ils se connaissent parfaitement». De fait, l’entraîneur Mikel Arteta façonne cette équipe depuis près de sept ans, avec un potentiel immense.

Contrairement aux Londoniens, l’Inter est entraînée depuis l’été dernier par l’entraîneur roumain Cristian Chivu. Ancienne icône du club, il s’est hissé jusqu’au banc du géant de Serie A via ses équipes de jeunes et Parme. Sommer ne tarit pas d’éloges: «Un type formidable. Il a connu le succès comme joueur et sait ce que représentent ce genre de matches et la tension qui les accompagne. Cristian dégage énormément d’énergie sur la touche. Cela nous pousse vers l’avant et crée une excellente atmosphère sur le terrain».

La durée pendant laquelle Chivu pourra encore compter sur Sommer reste incertaine. Le contrat du Suisse expire en fin de saison. «Je le vis très sereinement. Les échanges avec le club sont bons. Nous nous assiérons ensemble prochainement pour discuter de la suite.» Depuis que Marwin Hitz a annoncé qu'il ne prolongera pas au FC Bâle, les supporters rhénans suivent avec une attention particulière ce qui se passe à Milan.