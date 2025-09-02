Le Milan AC remodèle son milieu avec l'arrivée de Modric, Rabiot et Jashari. Le jeune Suisse bénéficiera de l'expérience de ses coéquipiers, totalisant 56 trophées, pour progresser au sein d'un collectif ambitieux.

Si Ardon Jashari est actuellement blessé, son arrivée reste l’un des paris les plus intéressants du mercato de la Serie A. Photo: Getty Images

Blick Sport

Le Milan AC a frappé un grand coup cet été en remodelant son milieu de terrain. Luka Modric, Adrien Rabiot et le Suisse Ardon Jashari font désormais partie des nouvelles armes à disposition de Massimiliano Allegri. Pour le jeune joueur suisse, c’est une chance unique: évoluer au contact de deux champions cumulant à eux seuls 56 trophées.

Une légende comme mentor

À 40 ans, Luka Modric continue de briller. L’ancien stratège du Real Madrid, six fois vainqueur de la Ligue des champions, a déjà montré son influence en Serie A, avec une passe décisive et une maîtrise intacte du tempo de jeu. À ses côtés, Ardon Jashari pourra observer de près l’art de contrôler un match, une expérience rare pour un milieu suisse encore en pleine progression.

De son côté, Adrien Rabiot apporte 21 titres glanés principalement avec le PSG et la Juventus. Milieu complet, à l’aise aussi bien dans l’impact que dans la projection offensive, le Français connaît parfaitement Massimiliano Allegri pour avoir disputé 160 matchs sous ses ordres. «Forza, élégance, expérience. Adrien est rossonero», s’est réjoui le club milanais lors de son officialisation. Pour Ardon Jashari, s’entraîner et évoluer aux côtés d’un joueur aussi polyvalent représente une autre opportunité de grandir.

Si le Suisse est actuellement blessé, son arrivée reste l’un des paris les plus intéressants du mercato milanais. Formé au FC Lucerne, l’international suisse de 22 ans incarne une nouvelle génération prête à s’imposer dans l’un des clubs les plus prestigieux du monde.

Un milieu complet pour Allegri

Entre la créativité de Modric, la puissance de Rabiot, le dynamisme de Loftus-Cheek ou encore la rigueur de Fofana, Massimiliano Allegri dispose désormais d’un éventail de profils uniques. Cette profondeur pourrait bien donner au Milan AC les moyens de viser haut, en Serie A comme en Ligue des champions.

Pour Ardon Jashari, le défi est clair: se remettre rapidement de sa blessure et saisir cette opportunité en or d’apprendre au contact de deux références mondiales. Un tremplin qui pourrait faire de lui l’un des prochains grands milieux de terrain suisses.