A deux journées de la fin, la course à la Ligue des champions en Serie A est plus serrée que jamais. Juventus, Milan, Rome et Côme se disputent deux places dans un sprint final sous haute tension.

A deux journées du terme de la saison, la Serie A s'apprête à vivre un final électrique. Derrière l'Inter et un Napoli tout proche de valider son billet pour la Ligue des champions, quatre clubs se disputent encore les deux dernières places qualificatives. En seulement trois points, la Juventus, le Milan, la Rome et l'étonnant Como se livrent une bataille aussi intense qu'indécise.

Avec 68 points, la Juventus aborde ce sprint final en position de force. La Vieille Dame sait qu'une victoire lors de ses deux dernières rencontres pourrait suffire à assurer son retour parmi l'élite européenne. Mais dans ce type de scénario, la pression psychologique peut rapidement devenir un facteur déterminant. La capacité des Turinois à gérer les attentes et la pression sera essentielle dans cette dernière ligne droite.

Milan et Rome à égalité

Juste derrière, le Milan et la Rome comptent chacun 67 points, mais arrivent avec des dynamiques opposées. Les Rossoneri semblent émoussés après une saison irrégulière, marquée par plusieurs faux pas dans les moments clés. Leur aptitude à se relever au meilleur moment suscite des interrogations.

La Rome, au contraire, avance portée par un élan positif. Longtemps éloigné des places européennes, le club romain a progressivement refait son retard et croit désormais pleinement à une qualification qui paraissait encore improbable il y a quelques mois.

Et puis il y a Côme, la sensation inattendue de cette fin de championnat. Avec 65 points, le club lombard continue de déjouer tous les pronostics. Habitué aux divisions inférieures jusqu'à récemment, Côme aborde ce sprint final sans complexe et avec une confiance grandissante. Il est nécessaire de souligner la cohésion et la fraîcheur mentale de cette équipe dirigée par Cesc Fàbregas qui pourrait profiter de son statut d'outsider pour créer la surprise.

Dans le même temps, le Napoli pourrait officialiser sa qualification dès ce soir face à Bologne. Une victoire de l'équipe dirigée par Antonio Conte lui garantirait une place dans le top 4, rejoignant ainsi l'Inter, déjà assurée de disputer la prochaine Ligue des champions. Ce scénario réduirait alors à deux le nombre de tickets disponibles pour les quatre prétendants encore en lice.