Il voulait entraîner en Suisse, le voilà champion d'Italie!

L'Inter célèbre en ce moment la conquête de son 21e Scudetto - acquis en grande partie grâce à son entraîneur Cristian Chivu. Le Roumain - encore sans club il y a un an et demi - a saisi sa chance. Pourtant, son chemin a failli le mener en Suisse.

Carlo Emanuele Frezza

La trajectoire d’un entraîneur tient parfois à peu de choses. Un coup de fil, une rencontre… ou une occasion manquée. Le parcours de Cristian Chivu en est l’illustration parfaite. Sacré champion d’Italie dimanche avec l’Inter, le Roumain de 45 ans aurait pourtant pu emprunter un tout autre chemin.

Il y a un an et demi, Christian Chivu se retrouvait sans club après plusieurs saisons passées à diriger les équipes de jeunes de l’Inter, où il reste d’ailleurs le seul entraîneur étranger à avoir remporté un titre. Selon les informations de Blick, il s’était alors montré très intéressé par une arrivée en Super League pour vivre sa première expérience comme entraîneur principal. À cette époque, Grasshopper Club Zurich cherchait un nouveau coach après le départ de Marco Schällibaum. Mais aucun contact concret n’a été établi, et les Zurichois ont finalement opté pour Tomas Oral.

Une ascension express

Resté sur la touche dans un premier temps, Chivu a vu sa carrière basculer en février 2025 lorsque Parma lui a offert sa chance. Mission accomplie: il assure le maintien et attire rapidement les regards. Quelques mois plus tard, l’Inter cherche un successeur à Simone Inzaghi… et pense à lui.

Malgré son aura à Milan — il a gagné la Champions League 2010 en tant que joueur — sa nomination est d’abord accueillie avec scepticisme. La Gazzetta dello Sport résume alors le sentiment général avec une métaphore mordante: faire appel à lui, c’est comme consulter son médecin de famille pour une maladie grave — faute de mieux, mais avec l’espoir que la confiance compense le manque d’expérience.

Sacre national, frustration européenne

Un an plus tard, les doutes se sont envolés. Malgré un début délicat et la lourde défaite en finale de Champions League contre le Paris Saint-Germain (0-5), Christian Chivu a su remettre l’Inter sur les rails. Résultat: un 21e Scudetto maîtrisé de bout en bout.

Il devient ainsi le premier entraîneur étranger à remporter la Serie A depuis José Mourinho… qui n’était autre que son entraîneur lors du sacre de 2010.

La saison n’est d’ailleurs pas terminée: une finale de Coppa Italia contre la Lazio attend encore les Nerazzurri. Seule ombre au tableau: une élimination précoce en Champions League face au FK Bodø/Glimt.

Le bon choix au bon moment

Aujourd’hui, l’avenir de Christian Chivu s’inscrit clairement à l’Inter. Sous contrat jusqu’en 2027, il devrait prochainement prolonger, comme l’a laissé entendre le président Giuseppe Marotta: «Chivu doit rester avec nous encore de nombreuses années.»

Avec le recul, le Roumain peut savourer: il est passé tout près d’un détour par la Super League… avant de se retrouver, un an et demi plus tard, sur le toit du football italien. Parfois, ne pas franchir une porte est la meilleure décision d'une carrière.



