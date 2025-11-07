Dernière mise à jour: il y a 36 minutes

Publié: il y a 38 minutes

Adversaire du Lausanne-Sport sur la scène européenne, la Fiorentina connaît des remous. L'Italien Paolo Vanoli a succédé à son compatriote Stefano Pioli au poste d'entraîneur de la lanterne rouge de Serie A.

En crise, un futur adversaire du LS en Conference League a changé d'entraîneur

En crise, un futur adversaire du LS en Conference League a changé d'entraîneur

Les joueurs de la Fiorentina, ici Jacopo Fazzini, connaissent un début de saison très difficile. Photo: AP

Blick Sport

Favorite de la Conference League, la Fiorentina? Pour l'instant, l'équipe italienne (8e) figure derrière le Lausanne-Sport (5e) au classement après trois journées. Elle s'est inclinée ce jeudi soir face à Mayence (2-1) et connaît surtout un début d'exercice catastrophique en championnat. La Fiorentina pointe à la dernière place de Serie A, comptabilisant seulement quatre petits points après dix matchs. Elle n'en a remporté aucun.

Le pire bilan de son histoire après dix matchs

Dans cette situation, le club a pris la décision d'opérer un électrochoc. Paolo Vanoli (53 ans) a remplacé Stefano Pioli sur le banc. Le nouvel entraîneur de la Fiorentina était sans club depuis son départ en juillet dernier du Torino. Il a auparavant dirigé plusieurs sélections italiennes de jeunes, le Spartak Moscou (2021-22) et Venise (2022-24). La durée de son contrat n'a pas été communiquée.

Paolo Vanoli, ancien entraîneur du Torino, a été nommé. Photo: Getty Images

L'ancien international italien (deux sélections), passé notamment par la Fiorentina en tant que joueur, prend la direction d'une équipe en crise. Le match face au Lausanne-Sport est agendé au 18 décembre à la Tuilière.