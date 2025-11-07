DE
FR

En crise, un futur adversaire du LS en Conference League a changé d'entraîneur

Adversaire du Lausanne-Sport sur la scène européenne, la Fiorentina connaît des remous. L'Italien Paolo Vanoli a succédé à son compatriote Stefano Pioli au poste d'entraîneur de la lanterne rouge de Serie A.
Publié: il y a 38 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
Les joueurs de la Fiorentina, ici Jacopo Fazzini, connaissent un début de saison très difficile.
Photo: AP
Blick Sport

Favorite de la Conference League, la Fiorentina? Pour l'instant, l'équipe italienne (8e) figure derrière le Lausanne-Sport (5e) au classement après trois journées. Elle s'est inclinée ce jeudi soir face à Mayence (2-1) et connaît surtout un début d'exercice catastrophique en championnat. La Fiorentina pointe à la dernière place de Serie A, comptabilisant seulement quatre petits points après dix matchs. Elle n'en a remporté aucun. 

Le pire bilan de son histoire après dix matchs

Dans cette situation, le club a pris la décision d'opérer un électrochoc. Paolo Vanoli (53 ans) a remplacé Stefano Pioli sur le banc. Le nouvel entraîneur de la Fiorentina était sans club depuis son départ en juillet dernier du Torino. Il a auparavant dirigé plusieurs sélections italiennes de jeunes, le Spartak Moscou (2021-22) et Venise (2022-24). La durée de son contrat n'a pas été communiquée.

Paolo Vanoli, ancien entraîneur du Torino, a été nommé.
Photo: Getty Images

L'ancien international italien (deux sélections), passé notamment par la Fiorentina en tant que joueur, prend la direction d'une équipe en crise. Le match face au Lausanne-Sport est agendé au 18 décembre à la Tuilière. 

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
SSC Naples
SSC Naples
10
8
22
2
Inter Milan
Inter Milan
10
12
21
3
Milan AC
Milan AC
10
8
21
4
AS Rome
AS Rome
10
5
21
5
Bologne FC
Bologne FC
10
8
18
6
Juventus Turin
Juventus Turin
10
4
18
7
Côme 1907
Côme 1907
10
6
17
8
Lazio Rome
Lazio Rome
10
6
15
9
Udinese Calcio
Udinese Calcio
10
-3
15
10
US Cremonese
US Cremonese
10
0
14
11
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
10
5
13
12
Sassuolo
Sassuolo
10
-1
13
13
Torino FC
Torino FC
10
-6
13
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
10
-5
9
15
US Lecce
US Lecce
10
-6
9
16
Parme Calcio
Parme Calcio
10
-7
7
17
Pise SC
Pise SC
10
-7
6
18
Genoa CFC
Genoa CFC
10
-8
6
19
Hellas Vérone
Hellas Vérone
10
-10
5
20
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
10
-9
4
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
