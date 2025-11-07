Favorite de la Conference League, la Fiorentina? Pour l'instant, l'équipe italienne (8e) figure derrière le Lausanne-Sport (5e) au classement après trois journées. Elle s'est inclinée ce jeudi soir face à Mayence (2-1) et connaît surtout un début d'exercice catastrophique en championnat. La Fiorentina pointe à la dernière place de Serie A, comptabilisant seulement quatre petits points après dix matchs. Elle n'en a remporté aucun.
Le pire bilan de son histoire après dix matchs
Dans cette situation, le club a pris la décision d'opérer un électrochoc. Paolo Vanoli (53 ans) a remplacé Stefano Pioli sur le banc. Le nouvel entraîneur de la Fiorentina était sans club depuis son départ en juillet dernier du Torino. Il a auparavant dirigé plusieurs sélections italiennes de jeunes, le Spartak Moscou (2021-22) et Venise (2022-24). La durée de son contrat n'a pas été communiquée.
L'ancien international italien (deux sélections), passé notamment par la Fiorentina en tant que joueur, prend la direction d'une équipe en crise. Le match face au Lausanne-Sport est agendé au 18 décembre à la Tuilière.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
SSC Naples
10
8
22
2
Inter Milan
10
12
21
3
Milan AC
10
8
21
4
AS Rome
10
5
21
5
Bologne FC
10
8
18
6
Juventus Turin
10
4
18
7
Côme 1907
10
6
17
8
Lazio Rome
10
6
15
9
Udinese Calcio
10
-3
15
10
US Cremonese
10
0
14
11
Atalanta Bergame
10
5
13
12
Sassuolo
10
-1
13
13
Torino FC
10
-6
13
14
Cagliari Calcio
10
-5
9
15
US Lecce
10
-6
9
16
Parme Calcio
10
-7
7
17
Pise SC
10
-7
6
18
Genoa CFC
10
-8
6
19
Hellas Vérone
10
-10
5
20
ACF Fiorentina
10
-9
4