La Juventus s'est qualifiée in extremis pour la Ligue des champions, dimanche, au terme d’une dernière journée haletante. De leur côté, Empoli et Venise n'ont pu empêcher leur relégation en Serie B.

La Juventus s'est qualifiée in extremis pour la Ligue des champions. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

La Juventus Turin a souffert jusqu'au bout mais a sauvé sa saison dimanche en décrochant la quatrième place du Championnat d'Italie et son billet pour la prochaine Ligue des champions. Deux jours après le sacre de Naples, son deuxième en trois ans, au bout du suspense avec un petit point d'avance sur l'Inter Milan, la Serie A avait encore beaucoup à attendre des six derniers matches d'une saison 2024-25 indécise jusqu'au bout.

A commencer par le nom de la quatrième équipe qualifiée pour la C1. Depuis le départ de Thiago Motta en mars, cette quatrième place était l'objectif assigné à son remplaçant Igor Tudor pour sauver l'honneur et consolider des finances toujours fragiles.

Le technicien croate a passé 90 minutes très crispantes: son équipe a été menée dès la 2e minute, mais Kenan Yildiz (25) et Randal Kolo Muani (31) ont rétabli la situation. Venise a ensuite égalisé (55), avant que Manuel Locatelli ne libère son entraîneur et ses coéquipiers sur penalty (73). Grâce à ce succès 3 à 2 et à ses 70 points, le club le plus titré du football italien a résisté à l'incroyable retour de l'AS Rome (69 pts), vainqueur du Torino (3-0).

Antonio Conte, le retour?

«Même menés, on est restés calmes, je dois féliciter mes joueurs qui, dès mon arrivée, ont toujours tout donné à l'entraînement et en match», s'est félicité Tudor au micro de la plateforme DAZN. «Cela n'était pas facile, avec dans le final des matches contre trois concurrents directs, mais atteindre cet objectif est un beau résultat», a estimé l'ancien entraîneur de Marseille.

Si Tudor va diriger les Bianconeri lors de la Coupe du monde des clubs au Etats-Unis, il devrait ensuite faire ses valises: «On sera fixé bientôt», a-t-il simplement déclaré. La Juve veut faire revenir Antonio Conte, tout juste sacré champion d'Italie avec Naples, mais qui semble déjà prêt à quitter le Napoli après seulement une saison.

La Roma disputera la Ligue Europa, elle aussi avec un nouvel entraîneur. Claudio Ranieri, sorti de sa retraite à 73 ans en novembre pour venir au secours de son club formateur, a fait ses adieux à la Serie A en ayant perdu un seul match depuis mi-décembre, pour seize victoires et cinq nuls!

Empoli et Venise relégués

La Fiorentina, victorieuse de l'Udinese (3-2), a soufflé in extremis grâce au 19e but cette saison de Moise Kean la sixième place, qualificative pour la Ligue Conference, à la Lazio, battue à domicile par Lecce, pourtant réduite à dix (1-0). La 38e journée a également scellé le sort d'Empoli, battu par Vérone (2-1), et de Venise, relégués en deuxième respectivement après quatre saisons dans l'élite et une seule saison.

Ils accompagneront Monza, condamné depuis trois semaines, et seront remplacés dans l'élite par Sassuolo, Pise et une troisième équipe à l'issue des barrages d'accession, dont la finale opposera La Spezia à Cremonese.